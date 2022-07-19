Фінансові новини
- |
- 19.07.22
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Курс євро 19 липня зростає до долара на очікуваннях підвищення ставки ЄЦБ
13:29 19.07.2022 |
Курс євро до долара у вівторок вдень помітно зростає після повідомлень, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) обговорює підвищення ставки на 50 базисних пунктів, свідчать дані торгів.
Станом на 12:34 EET курс євро до долара зростав до 1,0231 долара з рівня минулого закриття в 1,0141 долара, курс долара до ієни знижувався до 137,72 ієни з 138,12 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,66%, до 106,66 пункту.
Раніше у вівторок агентство Блумберг повідомило, що ЄЦБ може розглянути підвищення ставки на 50 базових пунктів. Чергове засідання регулятора заплановане на четвер, аналітики вважають, що ставку буде підвищено вперше з 2011 року - на 25 базисних пунктів.
"Ймовірно, ЄЦБ підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів цього тижня, а у вересні підвищить їх ще на 50 базисних пунктів", - вважає глава відділу ринкової стратегії Ebury Метью Райан (Matthew Ryan), якого цитує агентство Франс Прес.
Інвестори звертають увагу і на макростатистику. Так, річна інфляція єврозони, за остаточною оцінкою, у червні прискорилася до рекордних 8,6% з 8,1% місяцем раніше. Показник співпав із прогнозом та попередньою оцінкою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Конкурсна комісія затвердила Олександра Клименка керівником САП
|Рада звільнила Баканова з посади глави СБУ
|Початок турбулентності. Навіщо Зеленський наполовину звільнив Баканова та Венедіктову
|Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну - нардеп Железняк
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Курс євро 19 липня зростає до долара на очікуваннях підвищення ставки ЄЦБ
|Фондові біржі АТР 19 липня закрилися різноспрямовано на побоювання за економіку
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 18.07.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.07.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 19.07.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 18.07.2022
Бізнес
|Кроссовер Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле Ridgeline
|TSMC могла бы улучшить характеристики 2-нм техпроцесса, но вышло бы слишком дорого
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление
|Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире
|Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления