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АНАЛІТИКА

Курс євро 19 липня зростає до долара на очікуваннях підвищення ставки ЄЦБ

13:29 19.07.2022 |

Фінанси

 

Курс євро до долара у вівторок вдень помітно зростає після повідомлень, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) обговорює підвищення ставки на 50 базисних пунктів, свідчать дані торгів.

Станом на 12:34 EET курс євро до долара зростав до 1,0231 долара з рівня минулого закриття в 1,0141 долара, курс долара до ієни знижувався до 137,72 ієни з 138,12 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,66%, до 106,66 пункту.

Раніше у вівторок агентство Блумберг повідомило, що ЄЦБ може розглянути підвищення ставки на 50 базових пунктів. Чергове засідання регулятора заплановане на четвер, аналітики вважають, що ставку буде підвищено вперше з 2011 року - на 25 базисних пунктів.

"Ймовірно, ЄЦБ підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів цього тижня, а у вересні підвищить їх ще на 50 базисних пунктів", - вважає глава відділу ринкової стратегії Ebury Метью Райан (Matthew Ryan), якого цитує агентство Франс Прес.

Інвестори звертають увагу і на макростатистику. Так, річна інфляція єврозони, за остаточною оцінкою, у червні прискорилася до рекордних 8,6% з 8,1% місяцем раніше. Показник співпав із прогнозом та попередньою оцінкою.
 

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