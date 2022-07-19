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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 18.07.22
11:07 19.07.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 18 липня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|14.07
|4068.0 (27.0)
|-
|15.07
|3068.0(27.0)
|6436.0 (27.0; 357)
|18.07
|3208.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|14.07
|151691.0 (23.0)
|-
|15.07
|157898.0 (23.0)
|-
|18.07
|154498.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит, депозитні ставки
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