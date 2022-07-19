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Залишок коштів на коррахунках банків 19.07.22

10:40 19.07.2022 |

Фінанси

Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків. Оперативні дані за станом на початок дня.

Датасума, млн грн
17 червня62619.2
20 червня62822.7
21 червня65494.4
22 червня59274.0
23 червня83182.8
24 червня43007.0
27 червня43468.0
28 червня51846.7
29 червня45005.3
30 червня57189.1
1 липня55800.7
4 липня46013.6
5 липня41423.5
6 липня38923.9
7 липня40849.7
8 липня48509.6
11 липня47469.4
12 липня66929.4
13 липня61653.3
14 липня63471.9
15 липня62994.9
18 липня55957.4
19 липня53751.7
Дані: Нацбанк України.

Офіційний курс НБУ на 19 липня - 29,2549 грн
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,6645
  0,2472
 0,84

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6257  0,11 0,29 37,3622  0,05 0,14
EUR 36,7081  0,16 0,44 37,6908  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

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