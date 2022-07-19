Фінансові новини
- |
- 19.07.22
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 18.07.2022
10:37 19.07.2022 |
Цей індекс є індикативним, тобто не несе у собі зобов'язання банків (зокрема НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.
% річних
дата
|UONIA
|Примітка
|17.06.2022
|23.0000
|20.06.2022
|22.9021
|21.06.2022
|22.9034
|22.06.2022
|23.0000
|23.06.2022
|23.0000
|24.06.2022
|23.0000
|27.06.2022
|23.0000
|28.06.2022
|23.0000
|29.06.2022
|23.0000
|30.06.2022
|23.0000
|01.07.2022
|23.0000
|04.07.2022
|23.0000
|05.07.2022
|23.0000
|06.07.2022
|23.0000
|07.07.2022
|23.0000
|08.07.2022
|23.0000
|11.07.2022
|23.0000
|12.07.2022
|23.0000
|13.07.2022
|23.0000
|14.07.2022
|23.0000
|15.07.2022
|23.0000
|18.07.2022
|23.0000
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Початок турбулентності. Навіщо Зеленський наполовину звільнив Баканова та Венедіктову
|Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну - нардеп Железняк
|Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
|Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 18.07.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.07.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 19.07.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 18.07.2022
|Нацбанк видав «Розрахунковому центру» ліцензію на здійснення валютних операцій
|Вартість золота тримається на рівні 1710 доларів за тройську унцію
|Долар зупиняється нижче максимуму за два десятиліття, оскільки ринки обмірковують наміри ФРС
Бізнес
|TSMC могла бы улучшить характеристики 2-нм техпроцесса, но вышло бы слишком дорого
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление
|Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире
|Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления
|Учёные придумали, как эффективнее кипятить воду — это, кроме прочего, позволит лучше охлаждать чипы