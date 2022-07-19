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Нацбанк видав «Розрахунковому центру» ліцензію на здійснення валютних операцій
09:38 19.07.2022 |
Національний банк України видав ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ліцензію на здійснення валютних операцій.
Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 липня, повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Надання центральному контрагенту права здійснювати на підставі ліцензії валютні операції дасть змогу збільшити обсяг операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті", - пояснили в НБУ.
На підставі ліцензії на здійснення валютних операцій "Розрахунковий центр" зможе здійснювати такі валютні операції:
* розрахунки за валютними операціями на умовах "своп";
* розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті;
* інші валютні операції, необхідні для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.
Національний банк України має 83,55 акцій "Розрахункового центру", Кабмін - 6,42%, Мінфін - 3,22%. Серед інших міноритаріїв - Рінат Ахметов (2,78%).
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