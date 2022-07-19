Вартість золота тримається на рівні 1710 доларів за тройську унцію

Ціна золота у вівторок вранці залишається на рівні близько 1710 доларів за тройську унцію, увага трейдерів зосереджена навколо заходів світових центробанків щодо ставок на тлі високої інфляції, свідчать дані торгів.

Станом на 8:25 EET ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 2,7 долара, або на 0,16%, до 1707,5 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,13% - до 18,628 долара за унцію.

Головною темою на ринках залишається монетарна політика світових центробанків за умов високої інфляції. ЦБ схильні до підвищення ставок для стримування зростання цін, що водночас посилює на ринках побоювання щодо можливої ​​рецесії. Золото зазвичай виступає як інфляційний хедж, також як більш надійний актив.

У четвер своє рішення щодо ставки оголосить Європейський центральний банк (ЄЦБ). Аналітики вважають, що регулятор підніме ставку вперше з 2011 року, про плани підвищити ставку ЄЦБ заявляв у червні.

Наступного тижня відбудеться чергове дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. За даними CME Group, 69% аналітиків прогнозують збільшення ставки на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5%, 31% аналітиків, як і раніше, закладають підвищення на 100 базисних пунктів, до 2,5-2,75%.

"Федрезерву може не знадобитися посилювати політику так агресивно, як спочатку на це очікували ринки, але цикл підвищення ставок може тривати до початку наступного року", - вважає старший ринковий аналітик Oanda Едвард Мойя, якого цитує агентство Блумберг.