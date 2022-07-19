Азійські акції падають 19 липня на нестабільних ринках

Азіатські акції знизилися у вівторок після нічного падіння на Уолл-стріт,але головна увага трейдерів була спрямована на наближення зустрічей центрального банку та ранніх етапів сезону прибутків США.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,46%, трохи повернувшись до зростання на 1,8% попереднього дня, і повернувся до дворічного мінімуму минулого тижня.

Азіатські технологічні акції, такі як Alibaba, Samsung і Nintendo, допомогли очолити падіння після того, як фондові ринки США вночі закрилися падінням під впливом повідомлень про плани Apple уповільнити зростання кількості працівників і витрат наступного року.

Тим не менш, ознакою того, що ринки намагаються знайти твердий напрямок, є те, що ф'ючерси на S&P і Nasdaq у США піднялися приблизно на 0,3% на ранніх торгах в Азії, а японський Nikkei зріс на 0,8% після відпустки у зв'язку з зростанням у понеділок.

«На даний момент це трохи схоже на «розмальовування за цифрами», у вас є картинка, яку потрібно заповнити, але ми ще не маємо всіх кольорів», - сказав Керрі Крейг, глобальний ринковий стратег JPMorgan Asset Management.

«Не вистачає кількох речей (таких як) напрямок розвитку ринку праці та рівня безробіття в США, а також те, чи відступлять центральні банки і скажуть: «Це пік інфляції, і нам не потрібно бути такими яструбиними». », або «ми будемо дуже агресивними».

Ринки очікують значного підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів на засіданні Федеральної резервної системи США наступного тижня, відходячи від флірту з шансом величезного зростання на 100 базисних пунктів, хоча ринкова ціна все ще вказує на 30% ймовірність, згідно з CME. Інструмент Fedwatch.

Відступ від очікувань у 100 базисних пунктів наприкінці минулого тижня допоміг акціям США піднятися в п'ятницю та в Азії та Європі в понеділок.

Європейський центральний банк і Банк Японії збираються в четвер, причому очікується, що ЄЦБ почне підвищувати ставки з мінімумів епохи пандемії з підвищенням на 25 базисних пунктів, тоді як очікується невелика зміна від ультраголубиного Банку Японії.

«На задньому плані у нас сезон прибутків у США, і ми очікуємо, що це стане ще одним джерелом тиску на ринки, оскільки ми вважаємо, що орієнтири на весь рік для приблизно 9%-10% США є занадто високими», - сказав Крейг.

Goldman Sachs Group Inc попередила вночі, що може уповільнити наймання та скоротити витрати, оскільки економічні перспективи погіршуються, після звіту про падіння квартального прибутку на 48%. Але оскільки це перевершило очікування аналітиків, його акції зросли на 2,5%.