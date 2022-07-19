Американські фондові біржі знизилися після завершення торгів 18 липня

Втрати в секторах охорони здоров'я, комунальних послуг і телекомунікацій привели до падіння акцій.

На момент закриття NYSE індекс Dow Jones Industrial Average впав на 0,69% (31,072.61) тоді як індекс S&P 500 впав на 0,84% (3,830.85), а індекс NASDAQ Composite впав на 0,81% (11,360.05).

Останні показники інфляції перевищили очікування, але показали непередбачувані ознаки того, що високі ціни, можливо, починають послаблюватися, даючи центральному банку США можливу подушку для підвищення ставок на менших 75 базисних пунктів.

«Оскільки ми вступили в спокійний період, ФРС, схоже, більше схиляється до 75 базисних пунктів, ніж до 100 базисних пунктів», - сказав Джим Барнс, директор з фіксованого доходу в Bryn Mawr Trust.

«Останні економічні дані, які ми отримали в п'ятницю, були більш оптимістичними, і сьогоднішнє зростання прибутковості казначейських облігацій, здається, наздоганяє активність ринку з п'ятниці, а також ринок акцій з сьогоднішнього дня».

Однак сильний початок торгової сесії для акцій на Уолл-стріт зірвався через падіння Apple Inc після повідомлення Bloomberg про те, що виробник iPhone планує уповільнити наймання та зростання витрат у деяких підрозділах наступного року, щоб впоратися з потенційним економічним спадом. .

«Ми почали падати трохи раніше, лише трохи, і коли це сталося, очевидно, що Apple скотилася трохи швидше, ніж ринок, тож, можливо, це був привід продати», - сказав Джо Салуцці, співменеджер торгівлі в Themis Trading у Чатемі, Нью-Джерсі.