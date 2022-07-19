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Найбільшу частку доступних кредитів під час війни отримали аграрії - Мінфін

22:23 18.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

За період дії воєнного стану в Україні в межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 10 823 кредитні договори на загальну суму 40,82 млрд грн. Найбільша частка кредитів припадає на сільгоспвиробників - 47,5% із загальної суми кредитів.

Це випливає із даних пресслужби Міністерства фінансів України, передає Укрінформ.

Зокрема, 0,65 млрд грн кредитів було направлено на інвестиційні цілі; 3,88 млрд грн видано як антикризові кредити; 3,18 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 19,41 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 13,68 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту Програми суб'єкти підприємництва станом на 18 липня 2022 р. отримали від уповноважених банків 45 645 кредитів на загальну суму 130,45 млрд грн.

Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду. ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками. Програма стартувала 1 лютого 2020 року.
Ключові теги: кредит
 

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