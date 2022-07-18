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Інвестори очікують на зниження курсу євро до $0,90 - опитування
14:39 18.07.2022 |
Курс євро до долара США впаде до $0,90 у найближчі шість місяців на тлі політичної кризи в Італії та скорочення постачання російського газу, вважають 69% учасників опитування MLIV Pulse.
Крім того, лише 16% опитаних вважають, що Європа зможе уникнути рецесії протягом найближчих півроку, цитує результати опитування 792 респондентів агентство Bloomberg.
Політичні проблеми у третій за величиною економіці єврозони також можуть призвести до фрагментації ринку облігацій, вважають інвестори. Так, 21% респондентів вважають, що спред між прибутковістю 10-річних держбондів Італії та Німеччини може перевищити 500 базисних пунктів, оновивши максимум з 2012 року.
Загалом 41% учасників опитування, що проводилося серед портфельних та приватних інвесторів, очікують на початок боргової кризи в єврозоні в найближчі півроку.Результати опитування були оприлюднені напередодні засідання ЄЦБ.
Очікується, що на цьому засіданні ЄЦБ може підвищити ключові відсоткові ставки вперше за 11 років.
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