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АНАЛІТИКА

Інвестори очікують на зниження курсу євро до $0,90 - опитування

14:39 18.07.2022 |

Фінанси

 

Курс євро до долара США впаде до $0,90 у найближчі шість місяців на тлі політичної кризи в Італії та скорочення постачання російського газу, вважають 69% учасників опитування MLIV Pulse.

Крім того, лише 16% опитаних вважають, що Європа зможе уникнути рецесії протягом найближчих півроку, цитує результати опитування 792 респондентів агентство Bloomberg.

Політичні проблеми у третій за величиною економіці єврозони також можуть призвести до фрагментації ринку облігацій, вважають інвестори. Так, 21% респондентів вважають, що спред між прибутковістю 10-річних держбондів Італії та Німеччини може перевищити 500 базисних пунктів, оновивши максимум з 2012 року.

Загалом 41% учасників опитування, що проводилося серед портфельних та приватних інвесторів, очікують на початок боргової кризи в єврозоні в найближчі півроку.

Результати опитування були оприлюднені напередодні засідання ЄЦБ.

Очікується, що на цьому засіданні ЄЦБ може підвищити ключові відсоткові ставки вперше за 11 років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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