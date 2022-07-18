Фінансові новини
- |
- 18.07.22
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 15.07.22
13:41 18.07.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 15 липня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|14.07
|4068.0 (27.0)
|-
|15.07
|3068.0(27.0)
|6436.0 (27.0; 357)
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|14.07
|151691.0 (23.0)
|-
|15.07
|157898.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит, депозитные ставки
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
|Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов
|Зеленський призначив виконувача обов'язків голови СБУ
|Зеленський усунув голову СБУ Баканова та відсторонив генпрокурорку Венедіктову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вперше з початку війни. Банки у травні отримали понад 6 млрд грн прибутку
|Інвестори очікують на зниження курсу євро до $0,90 - опитування
|Фондові біржі АТР виросли 18 липня за американськими ринками
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 15.07.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.07.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 18.07.22
Бізнес
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление
|Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире
|Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления
|Учёные придумали, как эффективнее кипятить воду — это, кроме прочего, позволит лучше охлаждать чипы
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с