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АНАЛІТИКА

«Чистий» продаж валюти Нацбанком минулого тижня впав до $580,7 млн

09:51 18.07.2022 |

Фінанси

 

Обсяг продажу валюти Національним банком України (НБУ) з 11 по 15 липня становив $588,1 млн, що стало найнижчими показниками за останні дев'ять тижнів і суттєво менше, ніж $933-1055,6 млн у попередні чотири тижні.

За інформацією Нацбанку на його сайті, за п'ять днів він придбав $7,4 млн, що в діапазоні показників останніх дев'яти тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн).

Таким чином, чистий продаж валюти склав $580,7 млн ​​- востаннє такими обсягами тижневих інтервенцій НБУ обмежувався у першій половині травня.

Загалом з початку року по 15 липня включно Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 869,6 млрд та EUR111,0 млн, а продав $14 млрд 699,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1 млрд 212,7 млн ​​та EUR111,0 млн, а продаж $11 млрд 929,4 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Як повідомлялося, з 1 липня скасовано пільги при імпорті, завдяки чому Нацбанк з 9 липня скасував обмеження на продаж валюти при імпорті товарів і збільшив термін повернення валютної виручки зі 120 до 180 днів.

Водночас, НБУ з 11 липня з метою зниження тиску на валютному ринку зменшив з 10 до двох робочих днів термін використання купленої для розрахунків валюти резидентами.

Крім цього, державні ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк, що входять до числа найбільших за обсягом випуску карток, 6-7 липня підвищили курс продажу валюти за картками до курсу на готівковому ринку, або приблизно на 7-8%, щоб також знизити тиск на гривню.

Курс гривні на "чорному" ринку відреагував на це зниженням минулого тижня з 35,4-35,5 грн/$1 до 36,1-36,3 грн/$1, яке продовжилося у першій половині цього тижня. Однак після досягнення рівня 37,45-37,7 грн/$1, гривня до кінця тижня зміцнилася до 37,05-37,35 грн/$1.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в червні зросли майже до $4 млрд із $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

У результаті міжнародні резерви України за червень знизилися на 9% - до $22,76 млрд, а з початку року їхнє падіння склало вже 26,5%, або $8,18 млрд.

Водночас у червні та перші дні липня уряду вдалося суттєво наростити офіційне зовнішнє фінансування, яке перевищило $4 млрд. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у липні уряд розраховує на збереження таких самих значних обсягів зовнішнього фінансування, як і у червні. Зокрема, вже надійшов другий транш гранту від США $1,7 млрд, і найближчим часом очікується отримання кредиту ЄС на EUR1 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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