Вартість золота зростає на здешевленні долара до основних світових валют

Ціна на золото в понеділок вранці дещо піднімається на тлі здешевлення долара до основних світових валют, вартість при цьому залишається на рівні близько 1710 доларів за тройську унцію на очікуваннях щодо ставки Федрезерва, свідчать дані торгів.

Станом на 8:13 ЕЕТ ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 9,15 долара, або на 0,54%, до 1712,54 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,89% - до 18,76 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,15% до 107,91 пункту. Дешевший долар робить золото доступнішим при купівлі його інвесторами, які володіють іншою валютою.

"Вартість золота взяла невеликий перепочинок на сьогоднішній сесії за рахунок підтримки від слабкості долара, але ціни продовжують торгуватися в низхідному тренді", - повідомив агентству Блумберг ринковий стратег IG Asia Pte Іп Цзюн Жун.

Основна увага ринків, як і раніше, зосереджена навколо політики світових центробанків. У четвер своє рішення щодо ставки оголосить Європейський центральний банк, аналітики прогнозують перше підвищення показника європейським центробанком з 2011 року - на 25 базисних пунктів.

Наступного тижня вже заплановано чергове засідання Федеральної резервної системи США. За даними CME Group, 71,5% аналітиків прогнозують збільшення ставки на 75 базисних пунктів до 2,25-2,5%, що відповідає оголошеним раніше планам регулятора. Минулого тижня трейдери закладали підвищення одразу на 100 базисних пунктів на тлі побоювань щодо інфляції, тепер очікування більшого агресивного підвищення ослабли.

Сигнали від ФРС щодо монетарної політики впливають на курс долара, до якого чутливе золото. Традиційно підвищення ставки підтримує долар, що є негативним для попиту на золото, а очікування більш м'якого підвищення стримує американську валюту на початку тижня.