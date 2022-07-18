Долар утримується нижче максимумів, оскільки євро прагне газу

Долар США різко зріс цього року завдяки поєднанню зростання процентних ставок у США та коливання економіки в Європі та Китаї. Минулого тижня вперше за майже 20 років курс євро піднявся вище паритету, а потім знову знизився.

Востаннє євро купули за 1,0094 долара, а єна, яка цього року впала приблизно на 17%, встановилася на рівні 138,29 за долар. Новозеландський долар і австралійський курс різко зросли після того, як інфляція в Новій Зеландії досягла максимуму за три десятиліття.

Трейдери затамували подих перед четвергом, коли газ має відновити надходження через трубу Nord Stream з Росії до Німеччини після зупинки на планове технічне обслуговування.

"Якщо цього не станеться, це буде дуже погано для багатьох валют", - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної економіки Commonwealth Bank of Australia, оскільки євро, ймовірно, буде найбільшим програшем, а долар - виграшем. .

Ця невизначеність затьмарює засідання Європейського центрального банку, яке також має відбутися у четвер, на якому очікується, що політики розпочнуть європейський цикл підвищення цін на 25 базисних пунктів.

Банк Японії також збирається в четвер, хоча ніяких змін у політиці не очікується, що може означати ще більше болю для обложеної ієни, тоді як Японія виявилася самотньою фігурою, утримуючи процентні ставки біля нуля.

Очікування зростання дещо підвищилися в Австралії та Новій Зеландії після того, як у понеділок були опубліковані дані, які показують, що інфляція в Новій Зеландії досягла максимуму за три десятиліття в минулому кварталі.

Зростання цін на 7,3% у річному вимірі перевершило очікування, підняло дворічні ставки майже на 10 базисних пунктів і підняло ківі на 0,5% до тижневого максимуму в 0,6191 долара.

Австралійський долар подорожчав на 0,3% до 0,6814 долара.

Фунт піднявся на 0,2% до $1,1890.

Індекс долара США залишався стабільним на рівні 107,830, що трохи більше ніж на 1% нижче максимуму за два десятиліття минулого тижня в 109,290, хоча, здається, мало хто хоче назвати пік зростання долара.

Федеральна резервна система збирається пізніше в липні і, як очікується, підвищить базову процентну ставку США на 75 базисних пунктів. Незважаючи на те, що це більш консервативно, ніж підвищення ціни на 100 базисних пунктів, яке ринки оцінювали в один момент минулого тижня, це все одно досить значне зростання.

«Була фіксація щодо того, як долар готовий ослабнути», - заявили аналітики HSBC у прогнозному звіті, який натомість значно підвищив прогнози банку щодо долара.

«Було надто багато уваги приділено недолікам долара, але недостатньо уваги приділялося зростаючим в інших місцях, які призводять до переоцінки долара.

«Глобальне зростання сповільнюється, а ризики зниження посилюються, що є позитивним для долара...цей бичачий курс долара ще не закінчився».