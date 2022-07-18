Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар утримується нижче максимумів, оскільки євро прагне газу

07:47 18.07.2022 |

Фінанси

 

Долар США різко зріс цього року завдяки поєднанню зростання процентних ставок у США та коливання економіки в Європі та Китаї. Минулого тижня вперше за майже 20 років курс євро піднявся вище паритету, а потім знову знизився.

Востаннє євро купули за 1,0094 долара, а єна, яка цього року впала приблизно на 17%, встановилася на рівні 138,29 за долар. Новозеландський долар і австралійський курс різко зросли після того, як інфляція в Новій Зеландії досягла максимуму за три десятиліття.

Трейдери затамували подих перед четвергом, коли газ має відновити надходження через трубу Nord Stream з Росії до Німеччини після зупинки на планове технічне обслуговування.

"Якщо цього не станеться, це буде дуже погано для багатьох валют", - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної економіки Commonwealth Bank of Australia, оскільки євро, ймовірно, буде найбільшим програшем, а долар - виграшем. .

Ця невизначеність затьмарює засідання Європейського центрального банку, яке також має відбутися у четвер, на якому очікується, що політики розпочнуть європейський цикл підвищення цін на 25 базисних пунктів.

Банк Японії також збирається в четвер, хоча ніяких змін у політиці не очікується, що може означати ще більше болю для обложеної ієни, тоді як Японія виявилася самотньою фігурою, утримуючи процентні ставки біля нуля.

Очікування зростання дещо підвищилися в Австралії та Новій Зеландії після того, як у понеділок були опубліковані дані, які показують, що інфляція в Новій Зеландії досягла максимуму за три десятиліття в минулому кварталі.

Зростання цін на 7,3% у річному вимірі перевершило очікування, підняло дворічні ставки майже на 10 базисних пунктів і підняло ківі на 0,5% до тижневого максимуму в 0,6191 долара.

Австралійський долар подорожчав на 0,3% до 0,6814 долара.

Фунт піднявся на 0,2% до $1,1890.

Індекс долара США залишався стабільним на рівні 107,830, що трохи більше ніж на 1% нижче максимуму за два десятиліття минулого тижня в 109,290, хоча, здається, мало хто хоче назвати пік зростання долара.

Федеральна резервна система збирається пізніше в липні і, як очікується, підвищить базову процентну ставку США на 75 базисних пунктів. Незважаючи на те, що це більш консервативно, ніж підвищення ціни на 100 базисних пунктів, яке ринки оцінювали в один момент минулого тижня, це все одно досить значне зростання.

«Була фіксація щодо того, як долар готовий ослабнути», - заявили аналітики HSBC у прогнозному звіті, який натомість значно підвищив прогнози банку щодо долара.

«Було надто багато уваги приділено недолікам долара, але недостатньо уваги приділялося зростаючим в інших місцях, які призводять до переоцінки долара.

«Глобальне зростання сповільнюється, а ризики зниження посилюються, що є позитивним для долара...цей бичачий курс долара ще не закінчився».
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4173
  0,1419
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5205  0,31 0,84 37,4155  0,29 0,77
EUR 36,5468  0,18 0,49 37,6045  0,16 0,43

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес