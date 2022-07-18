ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.07.22

Венедіктова іноді не брала на себе відповідальність за скандальні рішення. Зокрема, вона могла піти у відпустку на день-два, а в цей час її заступники, зокрема і Олексій Симоненко, підписували скандальні процесуальні рішення. Так було з підозрою Петру Порошенку.