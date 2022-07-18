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Американські фондові біржі виросли 15 липня. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 2,15%
07:20 18.07.2022 |
Американські акції виросли після закриття в п'ятницю, оскільки зростання в секторах фінансів, охорони здоров'я та побутових послуг призвело до зростання акцій.
На момент закриття NYSE індекс Dow Jones Industrial Average додав 2,15%, тоді як індекс S&P 500 підвищився на 1,92%, а індекс NASDAQ Composite піднявся на 1,79%.
Інвестори все ще стикаються з побоюваннями, що світова економіка прямує до рецесії, оскільки центральні банки поспішають подолати галопуючу інфляцію, причому цього тижня різке підвищення процентних ставок спостерігалося в Канаді, Новій Зеландії, Чилі, Південній Кореї та на Філіппінах. Багато хто також все ще перетравлює послаблення політичної кризи в Італії.
У п'ятницю побоювання щодо економічного спаду посилилися китайськими даними, які свідчать про річне зростання на 0,4% у другому кварталі, що є найгіршим принаймні з 1992 року, за винятком початку 2020 року, коли спалахнула пандемія COVID.
Ці дані відображають колосальний удар від широкомасштабних карантинних заходів через COVID-19. Це призвело до падіння китайських акцій на 1,7% і зниження азіатського індексу колишньої Японії до дворічного мінімуму.
Інвестори в інших країнах дивилися на це з позитивного боку.
«Ринок очікує короткострокового відновлення, а також тому, що ми отримали кращі, ніж очікувалося, результати від Citigroup і роздрібних продажів, які дали фундаментальні підстави для інвесторів бути оптимістичними», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA.
Рохан Ханна, стратег UBS, звернув увагу на коментарі голови ФРС Крістофера Воллера та президента ФРС Сент-Луїса Джеймса Булларда, які виступили за підвищення ставки на 75 базисних пунктів у липні, а не на 100 базисних пунктів, на які деякі очікували. І Буллард, і Уоллер вважаються політичними яструбами.
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