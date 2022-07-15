Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.07.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|12.07
|2068.0 (27.0)
|-
|13.07
|4068.0 (27.0)
|-
|14.07
|4068.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|12.07
|164403.0 (23.0)
|-
|13.07
|160735.0 (23.0)
|-
|14.07
|151691.0 (23.0)
|-
Данные НБУ