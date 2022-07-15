Фінансові новини
- |
- 15.07.22
- |
- 12:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ЕЦБ назвали стейблкоины непригодными средствами платежа
10:53 15.07.2022 |
«Стабильные монеты» непрактичны в качестве способа оплаты, их текущая форма не подходит для использования в реальной экономике. Об этом говорится в отчете ЕЦБ по финансовой стабильности.
Аналитики пришли к выводу, что отсутствие регуляторного надзора и коллапс некоторых алгоритмических стейблкоинов вроде TerraUSD указывают на эффекты «заражения», которые такие активы могут вызвать в финансовой системе.
«Крупнейшие „стабильные монеты" выполняют критическую функцию ликвидности [...]. Это может иметь широкие последствия для рынков цифровых активов, если произойдет сбой работы или потеря доверия», - говорится в отчете.
В ЕЦБ сочли использование стейблкоинов в качестве платежного средства «непрактичным». Скорость и стоимость, а также условия их конвертации «неадекватны для использования в платежах в реальном секторе экономики», отметили специалисты.
Аналитики предложили разработать ряд надзорных и регуляторных мер для снижения связанных со стейблкоинами рисков для финансовой стабильности.
В отчете говорится, что их проникновение в регион ограничено - европейские поставщики платежных услуг не проявили особой активности.
Напомним, согласно положениям MiCA эмитентов «стабильных монет» обяжут соблюдать строгие операционные и пруденциальные правила с ограничениями по объему транзакций в размере €200 млн в сутки.
Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что все криптовалюты и стейблкоины соответствуют определению спекулятивных активов и признание в них валют неуместно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ЕЦБ назвали стейблкоины непригодными средствами платежа
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.07.22
|Остаток средств на корсчетах банков 15.07.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.07.2022
|Еврооблигации Украины в четверг подорожали в среднем на 6,8% на ожиданиях МВФ продолжения аккуратного их обслуживания
|Глава SEC Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной индустрией
Бізнес
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с
|Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений
|Bosch вложит €3 млрд в разработку и производство чипов до 2026 года
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд