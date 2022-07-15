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АНАЛІТИКА

В ЕЦБ назвали стейблкоины непригодными средствами платежа

10:53 15.07.2022 |

Фінанси

 

«Стабильные монеты» непрактичны в качестве способа оплаты, их текущая форма не подходит для использования в реальной экономике. Об этом говорится в отчете ЕЦБ по финансовой стабильности.

Аналитики пришли к выводу, что отсутствие регуляторного надзора и коллапс некоторых алгоритмических стейблкоинов вроде TerraUSD указывают на эффекты «заражения», которые такие активы могут вызвать в финансовой системе.

«Крупнейшие „стабильные монеты" выполняют критическую функцию ликвидности [...]. Это может иметь широкие последствия для рынков цифровых активов, если произойдет сбой работы или потеря доверия», - говорится в отчете.

В ЕЦБ сочли использование стейблкоинов в качестве платежного средства «непрактичным». Скорость и стоимость, а также условия их конвертации «неадекватны для использования в платежах в реальном секторе экономики», отметили специалисты.

Аналитики предложили разработать ряд надзорных и регуляторных мер для снижения связанных со стейблкоинами рисков для финансовой стабильности.

В отчете говорится, что их проникновение в регион ограничено - европейские поставщики платежных услуг не проявили особой активности.

Напомним, согласно положениям MiCA эмитентов «стабильных монет» обяжут соблюдать строгие операционные и пруденциальные правила с ограничениями по объему транзакций в размере €200 млн в сутки.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что все криптовалюты и стейблкоины соответствуют определению спекулятивных активов и признание в них валют неуместно.


В ЕЦБ назвали стейблкоины непригодными средствами платежа
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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