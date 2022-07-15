Остаток средств на корсчетах банков 15.07.22

Внезапно и бесповоротно уничтожив свою медиа-империю, Ринат Ахметов сжег мосты в отношениях с Владимиром Зеленским и всей его командой. Это решение будет иметь далеко идущие последствия для украинской политики, экономики и медиа-рынка.