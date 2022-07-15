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Еврооблигации Украины в четверг подорожали в среднем на 6,8% на ожиданиях МВФ продолжения аккуратного их обслуживания

09:22 15.07.2022 |

Фінанси

 

Украинские еврооблигации, 13 апреля подешевевшие до нового исторического минимума, в четверг подорожали в среднем на 6,8% на словах представителя МВФ, что в Фонде ожидают продолжения Украиной аккуратного обслуживания своего госдолга.

По информации Bloomberg, за первые три дня недели цены украинских бумаг упали в среднем на 20%, в том числе реагируя на сделанное 11 июля предложение НАК "Нафтогаз Украины" отсрочить все платежи и погашение своих еврооблигаций на два года.

За облигации с погашением в 2024-2033 годах давали от 16,5% до 18,2% от номинала. Самые "короткие" облигации с погашением в начале сентября 2022 года подешевели больше всего - на 10,5 процентных пунктов (п.п.), до 37,3% от номинала, а бумаги с погашением в сентябре 2023 года упали в цене до 25,1% от номинала.

Однако высказанная в четверг позиция МВФ позволила частично отыграть этот обвал. В частности, больше всего подорожали еврооблигации-2022 - до 41% от номинала. Правда, с учетом близости срока погашения это все равно соответствует доходности в 1140% годовых.

Что касается бумаг с погашением в 2024-2033 годах, то теперь они котируются в диапазоне 17,7%-19,1% от номинала. Их доходности составляют от 121,3% годовых по еврооблигациям с погашением в сентябре 2024 года до 59,5% по еврооблигациям-2027 и до 44,3-43,3% годовых по самым "длинным" еврооблигациям с погашением в 2032-2033 годах.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались по ставке 76,5%, в 2030 году - 40,1% годовых.

Немного выросли в цене в четверг и ВВП-варранты - до 22,6% от номинала с 21,9% днем ранее, однако это существенно ниже уровня пятницы - 25,6% от номинала и 38,8%, которые за них давали еще в начале июня.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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