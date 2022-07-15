Глава SEC Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной индустрией

Для обеспечения защиты инвесторов необходимо усилить регулирование в сфере цифровых активов, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не должна единолично осуществлять надзор за рынком. Об этом заявил глава агентства Гэри Генслер в эфире Yahoo Finance.

По мнению чиновника, общественность только выиграет от усиления контроля в сфере цифровых активов, особенно когда речь идет о надзоре за поставщиками услуг вроде лендинговых платформ, бирж и брокер-дилеров.

«Есть множество криптовалютных платформ, которые устанавливают ставку доходности [по депозитам] в диапазоне от 4% до 20%. Если вы инвестор, у вас должны возникнуть мысли о том, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы должны задуматься, как это возможно и какой риск включают эти предложения», - сказал он.

Генслер напомнил про базовое правило - если токен продается публично и прибыль инвесторов прямо зависит от действий эмитента, он будет рассматриваться как ценная бумага. Вместе с тем он отметил, что подобные цифровые активы не обязательно должны регулироваться как акции, однако необходимо обеспечить «базовую защиту» потребителей.

«Вы можете рисковать, но человек, который зарабатывает деньги и продает вам [актив], должен предоставить всю необходимую для принятия решения информацию», - добавил он.

Глава SEC подчеркнул, что у ведомства есть возможность создать оптимальную для защиты инвесторов нормативную базу, однако основные риски исходят от нерегулируемых платформ.

Генслер подтвердил, что Комиссия планирует регулировать криптовалютный рынок в США совместно с CFTC. По его словам, агентство внимательно следит за поставщиками услуг и токенами различных классов, но для качественного надзора их необходимо разделить.

«Мы общаемся с представителями индустрии касательно комплаенса, модификации некоторых правил. Мы также наблюдаем за токенами, включая стейблкоины. Отдельно мы обсуждаем различные аспекты с банковскими регуляторами и нашими коллегами из CFTC, поскольку некоторые активы вроде биткоина не являются ценными бумагами», - сказал глава SEC.



