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АНАЛІТИКА

Стоимость золота зафиксировалась около 1710 долларов за унцию

08:42 15.07.2022 |

Фінанси

 

Цена на золото в пятницу утром стабилизировалась вблизи 1700-1710 долларов за тройскую унцию после падения в четверг на 1,7%, что произошло на фоне волатильности рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,65 доллара, или на 0,1%, до 1707,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% - до 18,265 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 1,7%, а цена опускалась ниже 1700 долларов за тройскую унцию - впервые с конца марта прошлого года. По итогам недели золото может показать пятое еженедельное снижение подряд, что станет самым продолжительным снижением с 2018 года.

В четверг на рынках наблюдалась сильная волатильность, которая поддержала курс доллара и сдержала цены на нефть и золото. Инвесторы опасались резкого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, что усилило обеспокоенность по поводу возможной рецессии.

После выхода статистики по годовой инфляции в США в среду рынки стали закладывать повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов вместо ожидавшихся ранее 75 базисных пунктов, поскольку инфляция в стране достигла нового рекорда 1981 года в 9,1%. Позднее двое представителей ФРС высказались в поддержку повышения на 75 базисных пунктов, что приблизительно сравняло ожидания рынков. После повышения ставки в июне регулятор ожидал повышение в июле вновь на 75 базисных пунктов.

Золото и серебро пока не достигли нижнего уровня сопротивления и вряд ли заметно восстановятся, пока у рынков не будет достаточно оснований полагать, что нет необходимости "менять планы Федрезерва по повышению ставки в сторону еще большего повышения", считают аналитики Zaner, которых цитирует портал MarketWatch.
Ключові теги: золото
 

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