Фінансові новини
- |
- 15.07.22
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стоимость золота зафиксировалась около 1710 долларов за унцию
08:42 15.07.2022 |
Цена на золото в пятницу утром стабилизировалась вблизи 1700-1710 долларов за тройскую унцию после падения в четверг на 1,7%, что произошло на фоне волатильности рынков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,65 доллара, или на 0,1%, до 1707,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% - до 18,265 доллара за унцию.
Днем ранее золото подешевело на 1,7%, а цена опускалась ниже 1700 долларов за тройскую унцию - впервые с конца марта прошлого года. По итогам недели золото может показать пятое еженедельное снижение подряд, что станет самым продолжительным снижением с 2018 года.
В четверг на рынках наблюдалась сильная волатильность, которая поддержала курс доллара и сдержала цены на нефть и золото. Инвесторы опасались резкого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, что усилило обеспокоенность по поводу возможной рецессии.
После выхода статистики по годовой инфляции в США в среду рынки стали закладывать повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов вместо ожидавшихся ранее 75 базисных пунктов, поскольку инфляция в стране достигла нового рекорда 1981 года в 9,1%. Позднее двое представителей ФРС высказались в поддержку повышения на 75 базисных пунктов, что приблизительно сравняло ожидания рынков. После повышения ставки в июне регулятор ожидал повышение в июле вновь на 75 базисных пунктов.
Золото и серебро пока не достигли нижнего уровня сопротивления и вряд ли заметно восстановятся, пока у рынков не будет достаточно оснований полагать, что нет необходимости "менять планы Федрезерва по повышению ставки в сторону еще большего повышения", считают аналитики Zaner, которых цитирует портал MarketWatch.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ЕЦБ назвали стейблкоины непригодными средствами платежа
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.07.22
|Остаток средств на корсчетах банков 15.07.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.07.2022
|Еврооблигации Украины в четверг подорожали в среднем на 6,8% на ожиданиях МВФ продолжения аккуратного их обслуживания
|Глава SEC Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной индустрией
Бізнес
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с
|Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений
|Bosch вложит €3 млрд в разработку и производство чипов до 2026 года
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд