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Доллар делает паузу, чтобы перевести дух, поскольку чиновники ФРС покидают рынок, размышляя над размером ставок
08:10 15.07.2022 |
Доллар колебался ниже почти двухлетнего максимума на азиатских торгах в пятницу, понизившись накануне после того, как два политика Федеральной резервной системы заявили, что они выступают за меньшее повышение ставки, чем 100 базисных пунктов, на которые рассчитывали инвесторы.
Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести валютам, вырос на 0,07% до 108,65 после достижения, а затем падения с самого высокого уровня с сентября 2002 года на уровне 109,29 в четверг.
Трейдеры увеличили ставки на то, что ФРС пойдет на сверхмасштабное ужесточение на своем заседании 26-27 июля после того, как данные в среду показали, что инфляция потребительских цен растет самыми быстрыми темпами за четыре десятилетия.
Но эти ставки были уменьшены после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер и президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард заявили, что выступают за еще одно повышение на 75 базисных пунктов в этом месяце, несмотря на цифры инфляции.
Фьючерсы на фонды ФРС в настоящее время указывают на 31% вероятность роста на 100 базисных пунктов, по сравнению с примерно 70% до комментариев.
Даже несмотря на откат, индекс доллара находится на пути к третьей выигрышной неделе, поднявшись на 1,58% по сравнению с прошлой пятницей как благодаря ставкам на все более агрессивную ФРС, так и благодаря опасениям по поводу возможной рецессии, подпитывающей спрос на валюту как на безопасное убежище.
«Импульс доллара США сохраняется», - сказал Шон Кэллоу, валютный стратег Westpac, прогнозируя, что в ближайшие недели индекс доллара может подняться до 111 уровня.
«FOMC должен будет оставаться ястребиным как на июльском заседании, так и после него, укрепляя поддержку доходности доллара США».
По отношению к иене доллар упал на 0,09% в пятницу до 138,81, но за неделю вырос на 2% и коснулся 139,38 за ночь впервые с сентября 1998 года, поскольку доходность казначейских облигаций США увеличила разрыв с их японскими аналогами.
Банк Японии был непоколебим в своей приверженности ультра-мягкой политике поддержки экономики, и многие считают, что на заседании на следующей неделе параметры стимулирования остаются неизменными.
Евро не изменился на уровне 1,0019 доллара после того, как в четверг второй день отскочил от уровня ниже паритета.
Единая валюта упала до 0,9952 доллара после того, как премьер-министр Италии Марио Драги предложил уйти в отставку, но это предложение было отклонено президентом страны.
Еврозона борется с обострением энергетического кризиса, поскольку Россия закрыла газопровод на регулярное недельное техническое обслуживание, что заставило рынки нервничать по поводу того, вернется ли он в сеть, поскольку Россия заявляет, что это будет зависеть от спроса и санкций.
Несмотря на неопределенность, Европейский центральный банк, вероятно, продолжит повышение ставки на четверть пункта, намеченное им на следующей неделе, но перспективы сильно отстают от ФРС, поддерживая укрепление доллара по отношению к евро.
Между тем, фунт стерлингов вырос на 0,12% до 1,1840 доллара после падения до 28-месячного минимума в 1,1761 доллара за ночь. Он снизился на 1,57% с прошлой пятницы, приближаясь к худшей неделе с начала мая, поскольку политическая неразбериха бросает тень на валюту.
Чувствительный к риску австралийский доллар прибавил 0,1% до 0,6755 доллара, не обращая внимания на данные, свидетельствующие о более резком, чем ожидалось, снижении экономического роста в Китае, ключевом торговом партнере.
Австралиец упал до двухлетнего минимума в $0,66825 в четверг и движется к недельным потерям на 1,43%.
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