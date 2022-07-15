Азиатские акции падают 15 июля поскольку слабый Китай усиливает опасения по поводу роста

Азиатские акции достигли двухлетнего минимума в пятницу и приближаются к недельным потерям, в то время как доллар готовился к росту уже третью неделю, поскольку новое повышение процентных ставок по всему миру усилило опасения по поводу перспектив глобального экономического роста.

Хотя ставки на повышение на 100 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы США в конце этого месяца немного ослабли в одночасье, поскольку чиновники ФРС отмахнулись от этой возможности, рынки облигаций по-прежнему рассчитывают на резкое повышение, чтобы затормозить выпуск.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, экономика Китая резко сократилась во втором квартале, в то время как годовой рост также значительно замедлился, что свидетельствует о колоссальном падении экономической активности из-за широкомасштабных блокировок в связи с COVID, которые встряхнули промышленное производство и потребительские расходы.

Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,5% в начале торгов до двухлетнего минимума из-за опасений по поводу рынка недвижимости Китая, где угрозы домовладельцев прекратить выплаты по ипотечным кредитам напугали рынки.

Основной фондовый индекс Китая не изменился, в то время как зарегистрированный в Гонконге индекс акций материковой недвижимости упал более чем на 2%.

«Что касается второго полугодия, то изначально мы были весьма позитивны, но, похоже, у них появилось больше проблем», - сказал о Китае экономист UOB в Сингапуре Воей Чен Хо.

«Они продолжают сталкиваться с проблемами возрождения COVID-19. Рынок недвижимости предлагает больший пессимизм и потенциал для кризиса, если они не будут управлять им должным образом».

Ночью индексы Уолл-стрит упали после того, как более слабые, чем ожидалось, отчеты JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley усилили опасения по поводу резкого экономического спада.

Японский Nikkei вырос на 0,6%, при этом лидируют акции Fast Retailing, материнской компании Uniqlo, и производителя видеоигр Nintendo. Доллар США находился вблизи двухдесятилетних максимумов по отношению к евро и иене, опустив на этой неделе евро ниже 1 доллара впервые с 2002 года.

Индекс S&P 500 упал на 0,3%, но фьючерсы выросли на 0,35% в Азии после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер и президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард резко высказались о повышении ставок на 100 б.п. в конце июля.

«Рынки, возможно, опередили сами себя», - сказал Уоллер на саммите в Айдахо. Буллард также сказал японской газете Nikkei, что повышение на 75 базисных пунктов «имеет в себе много достоинств».

Фьючерсы подразумевают примерно 30-процентную вероятность повышения на 100 базисных пунктов и прогнозируют, что базовая процентная ставка в США достигнет примерно 3,6% к марту следующего года, а затем снизится до 3% к концу 2023 года.