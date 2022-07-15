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S&P 500, Dow закрылись снижением 15 июля после отчетов банков, данных по инфляции

07:49 15.07.2022 |

Фінанси

 

S&P 500 сократил ранние потери и закрылся небольшим снижением в четверг после того, как инвесторы переварили разочаровывающие квартальные результаты двух крупных американских банков и более горячие, чем ожидалось, данные по инфляции.

Первоначально все три основных фондовых индекса США резко упали вслед за прибылью за второй квартал от JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley. Оба сообщили о резком падении прибыли и предупредили о надвигающемся замедлении экономического роста.

Потери сократились по мере того, как сессия продолжалась, а рост акций микрочипов помог подтолкнуть индекс Nasdaq Composite к номинальному росту.

«Была иррациональная реакция на результаты JPMorgan и Morgan Stanley», - сказал Джей Хэтфилд, исполнительный директор и портфельный менеджер InfraCap в Нью-Йорке. «Неудивительно, что инвестиционный банкинг был слабым».

«JPMorgan предупредил, что на рынке существует неопределенность, но если вы живы и дышите, вы знаете, что на рынке существует неопределенность».

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон сделал осторожное замечание о мировой экономике, в то время как инвестиционно-банковское подразделение Morgan Stanley изо всех сил пыталось справиться с резким спадом в глобальных сделках.

Акции JPMorgan Chase и Morgan Stanley упали на 3,5% и 0,4% соответственно, а индекс S&P Banks потерял 2,4%.

Опасения по поводу замедления темпов роста экономики усилились после того, как отчет Министерства труда об индексе цен производителей повторил данные об индексе потребительских цен в среду, показавшие более высокую, чем ожидалось, инфляцию в июне.

Распродажа начала ослабевать после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддерживает еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в июле, ослабив опасения по поводу еще большего повышения на 100 базисных пунктов.

«ФРС собирается поднять ставки на 75, но этого делать не следует», - сказал Хэтфилд. «ФРС уже многое сделала для снижения инфляции, но они не поймут этого, пока не увидят это в зеркале заднего вида».

«Что нужно помнить о ФРС, так это то, что их третий мандат должен быть за кривой», - добавил Хэтфилд.

В среду шансы на большее повышение выросли после отчета по индексу потребительских цен, учитывая намерение центрального банка агрессивно бороться с инфляцией, которая была высокой за последние десятилетия - перспектива, которая увеличивает шансы на экономический спад.

«Рецессия будет, но умеренной», - сказал Оливер Перше, старший вице-президент Wealthspire Advisors в Нью-Йорке. «Ключевым компонентом является постоянная сила на рынке труда. Учитывая, где мы находимся в картине занятости, это не является непосредственной угрозой».

Базовая инфляция, которая исключает цены на продукты питания и энергоносители, продолжает снижаться по сравнению с мартовским пиком, хотя остается значительно выше среднегодового целевого показателя центрального банка в 2%:

S&P 500, Dow закрылись снижением 15 июля после отчетов банков, данных по инфляции

 

Промышленный индекс Dow Jones упал на 142,62 пункта, или 0,46%, до 30 630,17, S&P 500 потерял 11,4 пункта, или 0,30%, до 3790,38, а Nasdaq Composite прибавил 3,60 пункта, или 0,03%, до 11 251,19.

Восемь из 11 основных секторов S&P 500 завершили день на отрицательной территории, при этом финансовый сектор понес самые большие процентные потери, упав на 1,9%.

Технологии оказались в наибольшем выигрыше.

По данным Refinitiv, поскольку сезон отчетности официально начался, аналитики ожидают, что совокупный рост прибыли S&P 500 во втором квартале в годовом исчислении составит 5,1%, что намного ниже оценки в 6,8% в начале квартала.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, котирующиеся в США, выросли на 2,9% после оптимистичных прогнозов по выручке производителя микросхем.

Акции Conagra Brands упали на 7,2% после публикации прогноза годовой прибыли, который оказался ниже оценок.

Количество падающих выпусков на NYSE превысило число растущих в соотношении 3,11 к 1; на Nasdaq соотношение 2,12 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 44 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал девять новых максимумов и 294 новых минимума.

Объем торгов на биржах США составил 10,86 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,48 млрд за последние 20 торговых дней.
За матеріалами: investing.com
 

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