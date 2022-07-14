Курс доллара превысил 139 иен впервые с 1998 года

Курс доллара к мировым валютам продолжает укрепляться в четверг днем, к иене превысил отметку в 139 иен, впервые с 1998 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 EET курс доллара к иене рос до 138,76 иены со 137,42 иены. Ранее показатель поднимался выше 139 иен за доллар, впервые с 1 сентября 1998 года.

Курс евро к доллару снижался до 1,003 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,006 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,46%, до 108,45 пункта.

Валютные трейдеры продолжают оценивать данные о рекордной с 1981 года инфляции в США, а также возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут повышения учетной ставки сразу на 100 базисных пунктов. Ожидания более агрессивных действий регулятора поддерживают ралли доллара.

Позднее будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США, которое, как полагают аналитики, за неделю по 9 июля осталось на уровне предыдущей недели в 235 тысяч.