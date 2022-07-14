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АНАЛІТИКА

Стоимость добычи биткоина упала до $13 тыс. — из-за этого он может дополнительно подешеветь

11:34 14.07.2022 |

Фінанси

 

По данным JPMorgan Chase, себестоимость добычи биткоина снизилась с $24 000 в начале июня до $13 000 к настоящему моменту. Этот фактор может вызвать дальнейшее падение цены на крупнейшую криптовалюту.

Снижение себестоимости добычи биткоина вызвано уменьшением потребления энергии: майнеры активно развёртывают более современное и эффективное оборудование. Однако, уверены аналитики JPMorgan, это может стать препятствием для дальнейшего роста котировок, поскольку некоторые участники рынка воспринимают данный показатель как нижнюю границу ценового диапазона крупнейшей в мире криптовалюты.

Неуклонное падение биткоина наблюдается с ноября, когда он достиг рекордной отметки в $69 000. С начала года цифровой актив потерял в цене около 60 %, чему был причиной ряд факторов: повышение ключевой ставки ФРС США, крах криптовалютного дуэта Terra/Luna, а также банкротство криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. Вот уже около месяца стоимость биткоина колеблется вокруг отметки в $20 000.

Резкое падение цены на биткоин побуждает инвесторов и майнеров активнее продавать свои цифровые активы, что, в свою очередь, провоцирует его дальнейшее снижение - по мнению специалистов JPMorgan, в III квартале влияние данного фактора может повыситься.


Стоимость добычи биткоина упала до $13 тыс. — из-за этого он может дополнительно подешеветь

За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: bitcoin
 

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