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АНАЛІТИКА

Золото дешевеет 14 июля на подорожавшем долларе

08:28 14.07.2022 |

Фінанси

 

Стоимость золота в четверг утром опускается на фоне роста курса доллара к мировым валютам - инвесторы бурно отреагировали на данные о рекордной с ноября 1981 года инфляции в США, поддержавшие ожидания по увеличению ставки Федеральной резервной системой (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 9,05 доллара, или на 0,52%, до 1726,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,8% - до 19,04 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 108,42 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

Заметное влияние на торги оказала статистика по инфляции в США, опубликованная в среду. В июне годовая инфляция в стране ускорилась до 9,1% в годовом выражении после 8,6% месяцем ранее. Июньский показатель стал самым высоким с ноября 1981 года.

Статистика заметно подкрепила ожидания по повышению ставки. По данным CME Group, почти 82% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания ФРС учетная ставка будет повышена сразу на 100 базисных пунктов - до 2,5-2,75%, до выхода статистики около 91% прогнозировали повышение только на 75 базисных пунктов. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для спроса на золото.

"Нам бы понадобился гораздо более дешевый доллар, чтобы золото получило устойчивый фактор для дальнейшего роста. Инвесторы больше обращаются к доллару, чем к золоту, в качестве надежного актива", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика Fat Prophets Дэвида Леннокса (David Lennox), который комментирует реакцию рынков на статистику по инфляции в США.
Ключові теги: золото
 

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