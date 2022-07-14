Доллар возобновляет неуклонный рост, поскольку инфляция подталкивает ставки ФРС

Доллар возобновил неуклонный рост в четверг, обусловленный как ожиданиями более быстрого ужесточения политики Федеральной резервной системы, так и потоками убежища на фоне растущих опасений рецессии.

Доллар достиг нового 24-летнего максимума выше 128 иен и вернулся к паритету с евро после кратковременного прорыва этого уровня накануне.

Между тем сингапурский доллар и филиппинский песо выросли по отношению к своему американскому аналогу после того, как их соответствующие монетарные власти были удивлены ужесточением политики внецикловых движений.

Доллар вырос на 0,37% до 137,935 иены после достижения 138,015 впервые с сентября 1998 года.

Евро ослаб на 0,39% до 1,0020 доллара. В среду он коснулся 0,9998 доллара впервые с декабря 2002 года.

Данные о потребительских ценах в США за ночь показали, что инфляция, уже достигшая максимума за четыре десятилетия, ускорилась еще больше.

«Суть в том, что импульс инфляции в США растет», - написала аналитик Австралийского банка Содружества Кристина Клифтон в записке для клиента.

«Упорно высокая инфляция увеличивает риск того, что FOMC продолжит агрессивно повышать ставки и спровоцирует рецессию», - сказала она. «Мы ожидаем, что опасения по поводу рецессии продолжат поддерживать доллар США».

Трейдеры увеличили ставки на то, что центральный банк США может повысить ставки на 100 базисных пунктов на заседании 26-27 июля. Рост как минимум на 75 базисных пунктов считается почти верным.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик добавил веса спекуляциям, заявив, что более высокая, чем ожидалось, инфляция ставит на стол увеличение на целый пункт.

Позже Банк Канады удивил рынки процентной ставкой, что еще больше подстегнуло ставки ФРС.

Доллар США прибавил 0,11% к канадскому доллару до 1,2293 канадских доллара в четверг, но после падения на 0,32% за ночь.

Валюта США упала на 0,56% до 1,3960 сингапурских долларов и упала до 1,3929, самого низкого уровня с 1 июля, после того как Валютно-финансовое управление Сингапура (MAS) ужесточило политику в четверг вне запланированных заседаний для борьбы с растущей инфляцией.

Доллар США потерял целых 0,52% до 56 филиппинских песо, так как центральный банк удивил его повышением на 75 базисных пунктов.

Новозеландский доллар упал на 0,31% до 0,61125 доллара, вернувшись к двухлетнему минимуму среды в 0,6081 доллара, получив небольшую поддержку от ожидаемого повышения ставки центрального банка на полпункта в тот день.

Австралийский доллар почти не изменился на уровне 0,67605 доллара, компенсировав более ранние потери после того, как данные в четверг показали, что уровень безработицы упал до 48-летнего минимума, а цены на ключевую экспортную железную руду восстановились.

Фунт стерлингов упал на 0,4% до 1,1847 доллара, вернувшись к двухлетнему минимуму в 1,18075 доллара, достигнутому ранее на неделе. Он получил небольшую передышку за ночь после данных, свидетельствующих о неожиданном росте британской экономики в мае.