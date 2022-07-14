Азиатские акции упали 14 июля, так как данные по инфляции в США усилили опасения по поводу рецессии

Азиатские акции в четверг испытывали трудности, поскольку горячие данные по инфляции в США вызвали опасения, что ФРС повысит процентные ставки еще более агрессивно, чтобы замедлить рост цен, что может привести к рецессии в экономике.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии потерял 0,1%, остановившись чуть выше двухлетнего минимума, достигнутого во вторник, в то время как фьючерсы на американский Nasdaq потеряли 0,3%.

Японский Nikkei воспротивился этой тенденции, поднявшись на 0,6%, чему способствовало ослабление иены по отношению к доллару, поддержавшее экспортеров.

Ночные данные США показали, что рост цен на топливо, продукты питания и аренду привел к росту индекса потребительских цен (ИПЦ) на 9,1% в прошлом месяце, что вызвало опасения, что ФРС может поднять ставки на огромные 100 базисных пунктов на своем заседании в следующем месяце, а не на 75 это было ожидаемо.

«Беспокойным аспектом в цифрах ИПЦ была широта роста», - сказал Шейн Оливер, главный экономист AMP (OTC:AMLTF), который сказал, что почти 90% компонентов ИПЦ США ​​увеличились более чем на 3%.

Рыночные цены на инструмент CME Fedwatch в настоящее время указывают на 78-процентную вероятность увеличения на 100 базисных пунктов, хотя Оливер сказал, что это может быть рефлекторной реакцией на высокое значение индекса потребительских цен.

«Лично я думаю, что ФРС будет придерживаться 75 - что все еще является высоким числом - если они дойдут до 100, это будет выглядеть так, как будто они паникуют».

«Только время покажет, у ФРС есть безоговорочное обязательство снизить инфляцию».

Доходность двухлетних облигаций США, отражающая ожидания по процентным ставкам, была последней на уровне 3,121%, чуть ниже четырехнедельного максимума овернайт, что увеличило отрыв от эталонной доходности 10-летних облигаций США, которая составила 2,9558%.

Так называемая инверсия кривой доходности, когда краткосрочные процентные ставки выше долгосрочных, обычно рассматривается как индикатор рецессии, а разрыв между ними достигал 25 базисных пунктов в ранней Азии.

Это также плохие новости для азиатских экономик и акций.

Карлос Казанова, старший экономист UBP, сказал, что рецессия в США будет означать снижение спроса на азиатский экспорт, поскольку инвесторы будут больше «уходить от риска» и выводить деньги с развивающихся рынков, а азиатские центральные банки будут вынуждены сами повышать ставки, чтобы избежать слишком обесценивание валюты.

«Пока что Банк Кореи и Резервный банк Новой Зеландии, кажется, соревнуются друг с другом, чтобы увидеть, кто может быть самым ястребиным, но все остальные центральные банки отстают. Мы увидим больше повышений ставок в Азии, что приведет к к замедлению совокупного спроса, роста кредита, потребления и тому подобного».

Центральный банк Сингапура также ужесточил свою денежно-кредитную политику в четверг вне цикла, надеясь замедлить инфляцию, подняв местную валюту на 0,7%.

На других валютных рынках евро колебался чуть выше паритета с долларом на уровне 1,00155 доллара. Он ненадолго опустился до 0,9998 доллара за ночь, опустившись ниже 1 доллара впервые с декабря 2002 года.

Европейский центральный банк сталкивается с дилеммой: позволить ли валюте еще больше упасть, подстегнув и без того рекордно высокую инфляцию, или дать отпор более быстрым повышением процентных ставок, увеличивающим ущерб экономике, уже сильно пострадавшей от высоких цен на энергоносители.

Доллар также укрепился по отношению к другим основным валютам, поднявшись более чем на 138 иен впервые с сентября 1998 года. Индекс доллара, который отслеживает курс валюты по отношению к шести основным валютам, твердо держался на уровне 108,45.

Цены на нефть немного увеличили свои недавние потери из-за опасений по поводу инфляции.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1% до 99,49 доллара, а американская нефть марки West Texas Intermediate потеряла 0,15% до 96,17 доллара.

Золото столкнулось с сильным давлением со стороны продавцов, поскольку более высокие ставки нанесли ущерб беспроцентному активу. Спотовая цена снизилась на 0,5% до $1725 за унцию.