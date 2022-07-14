Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азиатские акции упали 14 июля, так как данные по инфляции в США усилили опасения по поводу рецессии

08:12 14.07.2022 |

Фінанси

 

Азиатские акции в четверг испытывали трудности, поскольку горячие данные по инфляции в США вызвали опасения, что ФРС повысит процентные ставки еще более агрессивно, чтобы замедлить рост цен, что может привести к рецессии в экономике.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии потерял 0,1%, остановившись чуть выше двухлетнего минимума, достигнутого во вторник, в то время как фьючерсы на американский Nasdaq потеряли 0,3%.

Японский Nikkei воспротивился этой тенденции, поднявшись на 0,6%, чему способствовало ослабление иены по отношению к доллару, поддержавшее экспортеров.

Ночные данные США показали, что рост цен на топливо, продукты питания и аренду привел к росту индекса потребительских цен (ИПЦ) на 9,1% в прошлом месяце, что вызвало опасения, что ФРС может поднять ставки на огромные 100 базисных пунктов на своем заседании в следующем месяце, а не на 75 это было ожидаемо.

«Беспокойным аспектом в цифрах ИПЦ была широта роста», - сказал Шейн Оливер, главный экономист AMP (OTC:AMLTF), который сказал, что почти 90% компонентов ИПЦ США ​​увеличились более чем на 3%.

Рыночные цены на инструмент CME Fedwatch в настоящее время указывают на 78-процентную вероятность увеличения на 100 базисных пунктов, хотя Оливер сказал, что это может быть рефлекторной реакцией на высокое значение индекса потребительских цен.

«Лично я думаю, что ФРС будет придерживаться 75 - что все еще является высоким числом - если они дойдут до 100, это будет выглядеть так, как будто они паникуют».

«Только время покажет, у ФРС есть безоговорочное обязательство снизить инфляцию».

Доходность двухлетних облигаций США, отражающая ожидания по процентным ставкам, была последней на уровне 3,121%, чуть ниже четырехнедельного максимума овернайт, что увеличило отрыв от эталонной доходности 10-летних облигаций США, которая составила 2,9558%.

Так называемая инверсия кривой доходности, когда краткосрочные процентные ставки выше долгосрочных, обычно рассматривается как индикатор рецессии, а разрыв между ними достигал 25 базисных пунктов в ранней Азии.

Это также плохие новости для азиатских экономик и акций.

Карлос Казанова, старший экономист UBP, сказал, что рецессия в США будет означать снижение спроса на азиатский экспорт, поскольку инвесторы будут больше «уходить от риска» и выводить деньги с развивающихся рынков, а азиатские центральные банки будут вынуждены сами повышать ставки, чтобы избежать слишком обесценивание валюты.

«Пока что Банк Кореи и Резервный банк Новой Зеландии, кажется, соревнуются друг с другом, чтобы увидеть, кто может быть самым ястребиным, но все остальные центральные банки отстают. Мы увидим больше повышений ставок в Азии, что приведет к к замедлению совокупного спроса, роста кредита, потребления и тому подобного».

Центральный банк Сингапура также ужесточил свою денежно-кредитную политику в четверг вне цикла, надеясь замедлить инфляцию, подняв местную валюту на 0,7%.

На других валютных рынках евро колебался чуть выше паритета с долларом на уровне 1,00155 доллара. Он ненадолго опустился до 0,9998 доллара за ночь, опустившись ниже 1 доллара впервые с декабря 2002 года.

Европейский центральный банк сталкивается с дилеммой: позволить ли валюте еще больше упасть, подстегнув и без того рекордно высокую инфляцию, или дать отпор более быстрым повышением процентных ставок, увеличивающим ущерб экономике, уже сильно пострадавшей от высоких цен на энергоносители.

Доллар также укрепился по отношению к другим основным валютам, поднявшись более чем на 138 иен впервые с сентября 1998 года. Индекс доллара, который отслеживает курс валюты по отношению к шести основным валютам, твердо держался на уровне 108,45.

Цены на нефть немного увеличили свои недавние потери из-за опасений по поводу инфляции.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1% до 99,49 доллара, а американская нефть марки West Texas Intermediate потеряла 0,15% до 96,17 доллара.

Золото столкнулось с сильным давлением со стороны продавцов, поскольку более высокие ставки нанесли ущерб беспроцентному активу. Спотовая цена снизилась на 0,5% до $1725 за унцию.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4494
  0,0819
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,16 0,45 37,7506  0,32 0,85
EUR 36,7480  0,20 0,55 37,9374  0,30 0,78

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес