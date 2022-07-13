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Денежная масса в Украине в июне выросла на 2,4%, а база снизилась на 1,3% - НБУ
10:51 13.07.2022 |
Денежная масса в Украине (агрегат M3) в июне выросла на 1,4%, или на 30,5 млрд грн, - до 2 трлн 151,6 млрд грн после снижения на 0,1% в мае и роста на 2,4% и 2,6% соответственно в апреле и марте, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Согласно его данным, депозиты за минувший месяц увеличились на 2,4%, или на 35,1 млрд грн - до 1 трлн 520,2 млрд грн, тогда как в мае их объем повысился всего на 0,3% после роста на 3,2-3,6% в апреле-марте.
В отличие от предыдущих месяцев произошло это как за счет гривневых депозитов, увеличившихся на 1,8%, или на 18,9 млрд грн - до 1 трлн 39,8 млрд грн, так и за счет валютных, которые выросли на 3,5%, или на 16,2 млрд грн - до 480,4 млрд грн.
В мае гривневые депозиты сократились на 0,2%, а валютные увеличились на 1,4%, тогда как в апреле и марте быстро росли гривневые депозиты - соответственно на 4,7% и 7,5%.
НБУ указывает, что денежная база (резервные средства) в июне сократилась на 1,3%, или на 9,6 млрд грн - до 729,4 млрд грн после небольшого увеличения на 0,4% в мае.
При этом денежные средства в обращении вне банков (M0) за минувший месяц сократились на 0,8% (в мае - на 0,9%), или на 5 млрд грн - до 629,4 млрд грн.
Резервные деньги банков, выросшие в мае на 8,8%, в июне уменьшились на 4,4% - до 100 млрд грн.
Банки за минувший месяц нарастили вложения в депозитные сертификаты со 163,4 млрд грн до 189,4 млрд грн, немного уменьшив увеличив средства на корсчетах - с 57,3 млрд грн до 56 млрд грн и наличные в кассах - с 47,3 млрд грн до 44 млрд грн.
Объем кредитов после увеличения в мае на 0,8% в июне снизился на 1,3%, или на 13,7 млрд грн - до 1 трлн 26,9 млн грн. При этом, как и месяцем ранее, сократились как гривневые кредиты - на 1%, или на 7,5 млрд грн - до 777,4 млрд грн, так и валютные - на 2,4%, или на 6,2 млрд грн - до 249,5 млрд грн.
В целом за первое полугодие этого года денежная масса в Украине увеличилась на 3,9%, база - на 10,1%, наличные вне банков - на 8,3%.
Депозиты в гривне за январь-июнь выросли на 2,5%, в валюте - на 1,3%. Гривневые кредиты увеличились на 5,4%, тогда как валютные упали на 14,4%.
Как сообщалось, денежная масса в Украине за 2021 год увеличилась на 12%, база - на 11,2%, наличные вне банков - на 12,5%.
Депозитный портфель банков в минувшем году вырос на 11,9% за счет скачка в гривне на 21,4%, тогда как в инвалюте он сократился на 4,1%. Кредитный портфель банков за 2021 год увеличился на 9% за счет роста гривневых займов на 23,7% при сокращении валютных на 16,2%.
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