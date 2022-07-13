Остаток средств на корсчетах банков 13.07.22

"Мы предложили вам идею, как это делать, чтобы не создавать излишнюю бюрократию, а поставки уходили на фронт. Я не буду раскрывать деталей этого предложения, но ваше правительство его отклонило, и мне сказали, что это из-за господина Ермака", - Виктория Спартц.