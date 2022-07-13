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АНАЛІТИКА

Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

09:35 13.07.2022 |

Фінанси

 

Медвежий рынок биткоина достиг финальной стадии с признаками глубокой капитуляции, однако сигналы приближения дна пока не сформированы. К такому выводу пришли аналитики Glassnode.

Текущая ситуация имеет много общего с падением котировок в 2018-2019 годах. Тогда тенденция продлилась 15 месяцев с просадкой почти в 85%. Перед окончательной капитуляцией рынок долго старался удержать поддержку на уровне $6000. После неудачи в течение одного месяца растерял 50% стоимости.

В 2022 году таким уровнем притяжения была отметка $30 000. После ее пробоя потери спустя две недели достигли 40%. Откат от ATH составил 72,3%.

Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

 

Фактором текущего снижения выступают продажи в том числе долгосрочными инвесторами. Индикатор LTH-SOPR опустился до 0,67 (средний убыток достиг 33%).

Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

 

Аналитики сопоставили данные выше с базовой стоимостью приобретения монет в $22 300 и нереализованным убытком в 14% для этой категории участников рынка. Эксперты пришли к выводу, что основные траты осуществляют те, кто приобрел биткоины по гораздо более высокой цене, а ходлеры с 2017-2020 годов принимают в этом минимальное участие.

Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

 

Специалисты указали, что формированию дна, как правило, предшествует выполнение двух условий:

* капитуляция инвесторов со слабой убежденностью (спекулянты);
* постепенная передача монет участникам рынка с относительно низкой чувствительностью к цене (ходлеры).

В прошлом доля «убыточных» монет среди долгосрочных инвесторов достигала 34-35%, краткосрочных - снижалась до 3-5%. В настоящий момент эти параметры составляют 28,5% и 16,2% соответственно.

Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

 

«Недавно перераспределенные монеты теперь должны пройти процесс «созревания» в руках владельцев с более высоким уровнем убеждения. Несмотря на наличие многих сигналов формирования дна, рынку все еще требуется время для перехода на устойчивую траекторию роста», - подчеркнули специалисты.

Капитуляция продолжается и среди майнеров. Ежемесячные темпы сокращения балансов замедлились с 4470 BTC в середине мая до 1350 BTC. На их адресах остается 66 900 BTC. За последние два месяца траты составили 7900 BTC. Во время медвежьего рынка 2018-2019 годов тенденция продолжалась четыре месяца.

Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

 

«В следующем квартале риск дальнейшего распределения сохранится, если цены на монеты не восстановятся значимым образом», - заключили эксперты.

Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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