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Фьючерсы на золото держатся на отметке 1720 долларов за унцию в ожидании статистики по США
09:05 13.07.2022 |
Стоимость золота в среду утром стабильна - на уровне 1720 долларов за тройскую унцию, рынки ожидают публикацию статистики по инфляции в США, что может дать подсказки о дальнейшей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,25 доллара, или на 0,07%, до 1723,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,48% - до 18,867 доллара за унцию.
Одним из главных событий недели на рынке остается статистика по инфляции в США, которая будет опубликована в среду вечером. Эксперты полагают, что годовая инфляция в стране в июне составила 8,8% после 8,6% месяцем ранее, это может стать новым рекордом с декабря 1981 года. Высокая инфляция может послужить для ФРС сигналом о необходимости ужесточения монетарной политики, что традиционно поддерживает доллар и сдерживает стоимость золота.
По данным CME Group, почти 91% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов - до 2,25-2,5%. А более 9% экспертов стали закладывать увеличение ставки сразу на 100 базисных пунктов - до 2,5-2,75%.
"Драгоценный металл кажется подавленным, и ситуация может стать хуже, если ожидаемый отчет по инфляции в США окажется на уровне или выше ожиданий рынков", - считает рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит портал MarketWatch.
Курс доллара является одним из сдерживающих факторов для стоимости золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) находится на уровне выше 108 пунктов, а курс евро к доллару сравнялся, что произошло впервые с 2002 года. Укрепление американской валюты делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.
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