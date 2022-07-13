Евро цепляется за паритет, так как рынки ждут данных по инфляции в США

Евро колебался чуть выше паритета доллара в среду в преддверии данных по инфляции в США, и трейдеры опасаются, что заоблачно высокие значения могут привести к тому, что он опустится до минимумов, невиданных за последние десятилетия.

Доллар был устойчивым в азиатской торговле, с повышением ставок на 50 базисных пунктов в Новой Зеландии и Южной Корее, которое произошло, как и ожидалось, не оказало значительной поддержки киви или воне.

Евро упал до $1,0036. В этом году он упал почти на 12% и упал до 20-летнего минимума во вторник, поскольку война на Украине спровоцировала энергетический кризис, который подорвал перспективы роста на континенте. Он упал до 1,00005 долларов на наиболее широко используемой дилинговой платформе Electronic Broking Services и достиг 1 доллара на сделках Reuters за одну ночь.

Аналитики говорят, что он может упасть еще больше, если быстро растущие потребительские цены в США заставят инвесторов делать ставки на повышение ставок в США.

Экономисты прогнозируют, что общая инфляция в США ускорится до 8,8% в годовом исчислении в июне, что является 40-летним максимумом, что, вероятно, укрепит ожидания повышения процентных ставок и поможет доллару.

«Я думаю, что доллар США будет продолжать расти, если индекс потребительских цен США окажется сильнее, чем ожидалось», - сказал стратег Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) Джо Капурсо в Сиднее. «Определенно есть очень хороший шанс, что сегодня вечером евро упадет ниже паритета».

Евро упал ниже паритета со швейцарским франком в прошлом месяце и флиртует с падением ниже своей 200-дневной скользящей средней по отношению к фунту.

Слабость евро и иены привела к росту индекса доллара США, который на этой неделе достиг пика двух десятилетий в 108,560 и колебался на уровне 108,13 на азиатских торгах в среду.

Японская иена потерпела поражение в этом году, так как Банк Японии придерживается своей ультра-легкой денежно-кредитной политики, в отличие от ужесточения практически везде.

В среду он находился под давлением на уровне 137,055 за доллар после того, как в понедельник достиг самого низкого уровня с 1998 года на уровне 137,75.

Австралийский доллар стабилизировался на уровне 0,677 доллара, чуть выше двухлетнего минимума в 0,6712 доллара, достигнутого во вторник.

Фунт стерлингов также подешевел из-за укрепления доллара, и аналитики видят его падение после отставки британского премьер-министра Бориса Джонсона на прошлой неделе.

В последний раз он купил 1,19025 доллара, а данные о валовом внутреннем продукте должны быть опубликованы в 06:00 по Гринвичу. Трейдеры ожидают, что май принес нулевой рост.

Восемь консерваторов борются за место Джонсона.

«Сочетание медленного роста, долга и высокой инфляции, вероятно, окажется очень сложным для нового руководства консерваторов», - сказала старший стратег Rabobank Джейн Фоули. «Стерлинг может страдать от отсутствия свежего направления, пока новый премьер-министр не займет свое место».

В Новой Зеландии и Южной Корее повышение ставок произошло, как и ожидалось. Южнокорейская вона немного укрепилась, в то время как новозеландский доллар немного упал до 0,6127 доллара, что чуть выше двухлетнего минимума понедельника в 0,6098 доллара.

«Никакого реального изменения тона не произошло», - сказал Джейсон Вонг, стратег BNZ в Веллингтоне, о решении Резервного банка Новой Зеландии, добавив, что индекс потребительских цен США, вероятно, будет определять следующий шаг киви. «Мы находимся в прихоти доллара США».