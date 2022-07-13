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Азиатские акции растут 13 июля, рынки находятся в напряжении в преддверии данных по инфляции в США
08:06 13.07.2022 |
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии прибавил 0,65%, прервав два дня падения подряд после того, как днем ранее упал до самого низкого уровня за два года.
Тайваньские акции лидировали в росте, при этом Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, региональный и местный тяжеловес, вырос на 4% после того, как министерство финансов Тайваня заявило во вторник, что активирует свой фонд стабилизации акций. В тот день рынок упал до 19-месячного минимума.
Японский Nikkei вырос на 0,45% после потери почти 2% накануне.
Но большинство шагов казалось несущественным в преддверии публикации данных по инфляции в США за июнь, которые, по мнению опрошенных Reuters экономистов, ускорились на 8,8% в годовом исчислении, что является 40-летним пиком.
Высокая инфляция, вероятно, будет воспринята Федеральной резервной системой США как признак того, что им необходимо продолжать агрессивное повышение процентных ставок, чтобы справиться с растущими ценами, даже если это может подтолкнуть экономику к рецессии.
На последнем заседании ФРС повысила ставки на 75 базисных пунктов.
«Резкое падение цен на нефть в июле предполагает, что июньский (инфляция) может стать пиком. Если это так, наиболее динамичная фаза ужесточения ФРС может завершиться повышением ставки на 75 базисных пунктов 27 июля», - говорят аналитики ANZ.
«Однако мы ожидаем, что базовая сила базовой инфляции и по-прежнему крайне отрицательные реальные директивные ставки означают, что повышение ставок на 50 базисных пунктов будет по-прежнему уместным после лета».
Подчеркнув обеспокоенность глобальной инфляцией, центральный банк Южной Кореи в среду повысил ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим повышением с тех пор, как банк принял действующую систему политики в 1999 году, а центральный банк Новой Зеландии также повысил ставки на ту же сумму.
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