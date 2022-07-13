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Американские индексы упали 12 июля, так как опасения нарастают в преддверии отчета CPI
07:59 13.07.2022 |
Уолл-стрит закрылась во вторник на отрицательной территории, так как растущие признаки рецессии удерживали покупателей от участия на рынке акций в преддверии данных по инфляции.
В то время как все три основных фондовых индекса США колебались между скромными взлетами и падениями в начале сессии, они резко упали в конце дня, когда приближался отчет Министерства труда по потребительским ценам в среду, а позже на неделе вырисовывались крупные банковские доходы.
«Ждем, что произойдет с индексом потребительских цен и доходами», - сказал Брент Шутте, директор по инвестициям Northwestern Mutual Wealth Management Company в Милуоки, штат Висконсин. «В течение нескольких месяцев мы почти ежедневно колебались между опасениями инфляции и опасениями рецессии».
«Мы действительно запутали инвесторов, которые решили объявить забастовку покупателей», - добавил Шутте. «Я не слышу, чтобы многие люди говорили: «Купи дип».
В то время как отчет по ИПЦ, как ожидается, покажет рост инфляции в июне, так называемый «базовый» ИПЦ, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, служит еще одним подтверждением того, что инфляция достигла своего пика, что потенциально может убедить Федеральную резервную систему ослабить ужесточение политики осенью.
Пол Ким, главный исполнительный директор Simplify ETFs в Нью-Йорке, ожидает, что в годовом исчислении ИПЦ «будет в диапазоне высоких восьми или, возможно, даже девяти процентов, и с такой высокой инфляцией ФРС имеет в виду только одно. "
Беспокойство по поводу того, что чрезмерно агрессивные действия ФРС по сдерживанию многолетней инфляции могут поставить экономику на грань рецессии, усугублялись самой резкой инверсией доходности 2-летних и 10-летних казначейских облигаций по крайней мере с марта 2010 г. -срочный риск и экономический спад.
Рынок ожидает, что центральный банк поднимет ключевую целевую ставку по фондам ФРС на 75 базисных пунктов по завершении своего июльского заседания по вопросам политики, что ознаменует третье подряд повышение процентной ставки.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 192,51 пункта, или 0,62%, до 30 981,33 пункта, S&P 500 - на 35,63 пункта, или 0,92%, до 3 818,8 пункта, а Nasdaq Composite - на 107,87 пункта, или 0,95%, до 11 264,73 пункта.
Все 11 основных секторов S&P 500 упали, при этом акции энергетических компаний, оказавшиеся под давлением падения цен на нефть, понесли самые большие процентные потери.
Сезон отчетности за второй квартал начнется в конце недели, когда JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Citigroup и Wells Fargo & Co опубликуют результаты.
По данным Refinitiv, по состоянию на пятницу аналитики прогнозировали рост совокупной годовой прибыли S&P на 5,7% за период с апреля по июнь по сравнению с прогнозом в 6,8% в начале квартала.
На этой неделе PepsiCo начала действовать, превзойдя свои оценки квартальной прибыли, и объявила, что может повысить цены на фоне устойчивого спроса.
Акции Boeing Co подскочили на 7,4% после того, как июньские поставки самолетов производителя достигли самого высокого месячного уровня с марта 2019 года.
Эта новость, наряду с падением цен на энергоносители, способствовала росту индекса S&P 1500 Air Lines на 6,1%.
Акции ритейлера одежды Gap Inc упали на 5,0% после объявления о том, что его генеральный директор уйдет в отставку, а маржа останется под давлением во втором квартале из-за производственных затрат.
Акции поставщика программного обеспечения Service Now упали на 12,7% после замечаний его генерального директора о макроэкономических препятствиях и валютном давлении. Другие компании-разработчики программного обеспечения, в том числе Salesforce.com, Paycom Software, Intuit и Microsoft, также упали.
Количество падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 1,37 к 1; на Nasdaq соотношение 1,19 к 1 благоприятствовало снижению.
S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 30 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 13 новых максимумов и 145 новых минимумов.
Объем торгов на биржах США составил 9,86 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,79 млрд за последние 20 торговых дней.
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