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Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000

22:32 12.07.2022 |

Фінанси

 

60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены биткоина к $10 000. Восстановление к $30 000 является базовым сценарием для остальных 40%.

В исследовании участвовали 950 респондентов.

В сравнении с институционалами среди розничных инвесторов оказалось больше скептиков. Почти каждый четвертый назвал первую криптовалюту «мусором» (среди профессиональных участников рынка - 18%).

Такое же соотношение не в пользу цифрового золота оказалось в вариантах «непредубежденный, но скептичен» и «скептичен, но участвую в том или ином виде» - 27% против 32% и 22% против 23% соответственно.

Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000

 

Респонденты выразили уверенность, что недавние события на крипторынке побудят регуляторов ужесточить надзор над индустрией. Это может повысить доверие и привести к дальнейшей популяризации цифровых активов.

Большинство опрошенных выразили уверенность в твердых позициях биткоина и Ethereum в ближайшие пять лет, невзирая на активную подготовку центробанками запуска CBDC.

Только 9% участников исследования рассматривают NFT в качестве инвестиционной возможности. Для остальных невзаимозаменяемые токены - арт-проекты и символы статуса, к которым больше не вернется прежний ажиотаж.


Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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