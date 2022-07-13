Фінансові новини
- |
- 13.07.22
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000
22:32 12.07.2022 |
60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены биткоина к $10 000. Восстановление к $30 000 является базовым сценарием для остальных 40%.
В исследовании участвовали 950 респондентов.
В сравнении с институционалами среди розничных инвесторов оказалось больше скептиков. Почти каждый четвертый назвал первую криптовалюту «мусором» (среди профессиональных участников рынка - 18%).
Такое же соотношение не в пользу цифрового золота оказалось в вариантах «непредубежденный, но скептичен» и «скептичен, но участвую в том или ином виде» - 27% против 32% и 22% против 23% соответственно.
Респонденты выразили уверенность, что недавние события на крипторынке побудят регуляторов ужесточить надзор над индустрией. Это может повысить доверие и привести к дальнейшей популяризации цифровых активов.
Большинство опрошенных выразили уверенность в твердых позициях биткоина и Ethereum в ближайшие пять лет, невзирая на активную подготовку центробанками запуска CBDC.
Только 9% участников исследования рассматривают NFT в качестве инвестиционной возможности. Для остальных невзаимозаменяемые токены - арт-проекты и символы статуса, к которым больше не вернется прежний ажиотаж.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000
|Минфин поднял ставки долларовых военных облигаций до 4-4,5% и привлек $330,5 млн
|Депозитные ставки для физлиц 12.07.22
|Евро 12 июля остается вблизи паритета с долларом США, иена умеренно укрепляется
|Приватизацию Ощадбанка поставили на паузу
|Биржи АТР в основном снизились на закрытии торговой сессии 11 июля
Бізнес
|Экс-главе «Формулы-1» Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве
|Ericsson, Qualcomm и Thales намерены вывести связь 5G за пределы Земли и наделить смартфоны спутниковой связью
|Таинственный военный беспилотник NASA побил свой рекорд нахождения в космосе. Boeing X-37B находится на орбите уже более 780 дней
|Samsung выпускает 3-нм продукцию в сильно ограниченных количествах
|Илон Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд. Twitter собирается судиться
|Netflix сделала пространственный звук доступным на любых устройствах
|SpaceX установила рекорд по повторному использованию первых ступеней Falcon 9