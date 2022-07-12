Минфин поднял ставки долларовых военных облигаций до 4-4,5% и привлек $330,5 млн

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник вновь отказалось повышать доходность военных облигаций в гривне, в результате чего объем их продаж остался на низком уровне 143,5 млн грн, однако повысило доходность долларовых облигаций, что позволило привлечь сразу $330,5 млн.

Согласно информации на сайте Минфина, он согласился на 3,5% по 3-мес. долларовым бумагам, 4% – по 6-мес. и 4,5% – по годичным, тогда как ранее 6-мес. облигации размещались под 3,5%, 12-мес. – под 3,7% и 20 мес. – под 3,9%.

Больше всего было продано 6-мес. облигаций – на $183,8 млн, 3-мес. – на $140,6 млн и годичных – на $6 млн.

Что касается гривневых ОВГЗ, то в надежде на повышение Минфином ставок спрос на аукционах вырос до 3,92 млрд грн с 2,94 млрд грн неделей ранее.

Покупатели просили до 23,5% по 4-мес. бумагам, до 22% – по 6-мес., до 15% – по годичным и до 18% – по двухгодичным, однако продавец вновь отказался менять доходность. В результате были удовлетворены только неконкурентные заявки.



