Минфин поднял ставки долларовых военных облигаций до 4-4,5% и привлек $330,5 млн

Согласно информации на сайте Минфина, он согласился на 3,5% по 3-мес. долларовым бумагам, 4% – по 6-мес. и 4,5% – по годичным, тогда как ранее 6-мес. облигации размещались под 3,5%, 12-мес. – под 3,7% и 20 мес. – под 3,9%.
Больше всего было продано 6-мес. облигаций – на $183,8 млн, 3-мес. – на $140,6 млн и годичных – на $6 млн.
Что касается гривневых ОВГЗ, то в надежде на повышение Минфином ставок спрос на аукционах вырос до 3,92 млрд грн с 2,94 млрд грн неделей ранее.
Покупатели просили до 23,5% по 4-мес. бумагам, до 22% – по 6-мес., до 15% – по годичным и до 18% – по двухгодичным, однако продавец вновь отказался менять доходность. В результате были удовлетворены только неконкурентные заявки.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|102*
|103*
|104*
|105*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000226187
|Доразмещение UA4000225940
|Доразмещение UA4000226195
|Неразмещенный
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|12.07.2022
|12.07.2022
|12.07.2022
|12.07.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.07.2022
|13.07.2022
|13.07.2022
|13.07.2022
|Дата оплаты процентов
|28.12.2022
|Дата оплаты процентов
|28.06.2023
|Дата оплаты процентов
|27.12.2023
|Дата оплаты процентов
|26.06.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.00
|0.00
|Срок обращения (дней)
|107
|182
|357
|714
|Дата погашения
|28.10.2022
|11.01.2023
|05.07.2023
|26.06.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|3 226 578 000
|565 941 000
|113 232 000
|11 188 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|31 442 000
|15 941 000
|108 232 000
|0
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|115 708 000
|2 707 544 000
|144 247 000
|0
|Количество поданных заявок. шт
|19
|17
|19
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|14
|15
|18
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|23.50
|22.00
|15.00
|18.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.00
|15.00
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|30 590 236.22
|15 183 961.91
|97 718 343.52
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|106
|107
|108
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000226211 (Ном. в $США)
|Доразмещение UA4000226138 (Ном. в $США)
|Доразмещение UA4000226120 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|12.07.2022
|12.07.2022
|12.07.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.07.2022
|13.07.2022
|13.07.2022
|Дата оплаты процентов
|22.12.2022
|Дата оплаты процентов
|22.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|18.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.50
|3.50
|3.70
|Срок обращения (дней)
|92
|169
|344
|Дата погашения
|13.10.2022
|29.12.2022
|22.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|141 848 000
|187 193 000
|6 054 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|141 848 000
|187 193 000
|6 054 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|141 848 000
|336 913 000
|140 282 000
|Количество поданных заявок. шт
|13
|14
|12
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|13
|14
|12
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.50
|4.00
|4.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.50
|4.00
|4.50
|Установленная доходность. %
|3.50
|4.00
|4.50
|Средневзвешенная доходность. %
|3.50
|4.00
|4.50
|Поступление в бюджет
|140 621 014.80
|183 808 550.56
|6 022 579.74
Данные: Минфин Украины