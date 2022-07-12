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Минфин поднял ставки долларовых военных облигаций до 4-4,5% и привлек $330,5 млн

18:25 12.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник вновь отказалось повышать доходность военных облигаций в гривне, в результате чего объем их продаж остался на низком уровне 143,5 млн грн, однако повысило доходность долларовых облигаций, что позволило привлечь сразу $330,5 млн.

Согласно информации на сайте Минфина, он согласился на 3,5% по 3-мес. долларовым бумагам, 4% – по 6-мес. и 4,5% – по годичным, тогда как ранее 6-мес. облигации размещались под 3,5%, 12-мес. – под 3,7% и 20 мес. – под 3,9%.

Больше всего было продано 6-мес. облигаций – на $183,8 млн, 3-мес. – на $140,6 млн и годичных – на $6 млн.

Что касается гривневых ОВГЗ, то в надежде на повышение Минфином ставок спрос на аукционах вырос до 3,92 млрд грн с 2,94 млрд грн неделей ранее.

Покупатели просили до 23,5% по 4-мес. бумагам, до 22% – по 6-мес., до 15% – по годичным и до 18% – по двухгодичным, однако продавец вновь отказался менять доходность. В результате были удовлетворены только неконкурентные заявки.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 102* 103* 104* 105*
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000226187 Доразмещение UA4000225940 Доразмещение UA4000226195 Неразмещенный
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,     
Дата размещения 12.07.2022 12.07.2022 12.07.2022 12.07.2022
Дата оплаты за приобретенные облигации 13.07.2022 13.07.2022 13.07.2022 13.07.2022
Дата оплаты процентов     28.12.2022
Дата оплаты процентов     28.06.2023
Дата оплаты процентов     27.12.2023
Дата оплаты процентов     26.06.2024
Размер купонного платежа на одну облигацию - - -  
Номинальный уровень доходности. % 9.50 10.00 11.00 0.00
Срок обращения (дней) 107 182 357 714
Дата погашения 28.10.2022 11.01.2023 05.07.2023 26.06.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 3 226 578 000 565 941 000 113 232 000 11 188 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 31 442 000 15 941 000 108 232 000 0
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 115 708 000 2 707 544 000 144 247 000  0
Количество поданных заявок. шт 19 17 19 5
Количество удовлетворенных заявок. шт 14 15 18 0
Максимальный уровень доходности облигаций. % 23.50 22.00 15.00 18.00
Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 10.00 11.00 15.00
Установленная доходность. % 9.50 10.00 11.00 0.00
Средневзвешенная доходность. % 9.50 10.00 11.00 0.00
Поступление в бюджет 30 590 236.22 15 183 961.91 97 718 343.52 0.00

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 106 107 108
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000226211 (Ном. в $США) Доразмещение UA4000226138 (Ном. в $США) Доразмещение UA4000226120 (Ном. в $США)
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,    
Дата размещения 12.07.2022 12.07.2022 12.07.2022
Дата оплаты за приобретенные облигации 13.07.2022 13.07.2022 13.07.2022
Дата оплаты процентов    22.12.2022
Дата оплаты процентов    22.06.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию - - 18.50
Номинальный уровень доходности. % 3.50 3.50 3.70
Срок обращения (дней) 92 169 344
Дата погашения 13.10.2022 29.12.2022 22.06.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 141 848 000 187 193 000 6 054 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 141 848 000 187 193 000 6 054 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 141 848 000 336 913 000 140 282 000
Количество поданных заявок. шт 13 14 12
Количество удовлетворенных заявок. шт 13 14 12
Максимальный уровень доходности облигаций. % 3.50 4.00 4.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.50 4.00 4.50
Установленная доходность. % 3.50 4.00 4.50
Средневзвешенная доходность. % 3.50 4.00 4.50
Поступление в бюджет 140 621 014.80 183 808 550.56 6 022 579.74

Данные: Минфин Украины
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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