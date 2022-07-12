Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.07.2022

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата UONIA Примітка

10.06.2022 23.0000

13.06.2022 23.0000

14.06.2022 23.0000

15.06.2022 23.0000

16.06.2022 23.0000

17.06.2022 23.0000

20.06.2022 22.9021

21.06.2022 22.9034



22.06.2022 23.0000



23.06.2022 23.0000



24.06.2022 23.0000



27.06.2022 23.0000

28.06.2022 23.0000

29.06.2022 23.0000

30.06.2022 23.0000

01.07.2022 23.0000

04.07.2022 23.0000

05.07.2022 23.0000

06.07.2022 23.0000

07.07.2022 23.0000

08.07.2022 23.0000

11.07.2022 23.0000



Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р.