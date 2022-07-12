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Цена на золото 12 июля упала ниже 1730 долларов за тройскую унцию
08:15 12.07.2022 |
Стоимость золота во вторник утром опускается ниже 1730 долларов за тройскую унцию, достигая минимума за год, удорожание доллара к основным мировым валютам сдерживает котировки драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,4 доллара, или на 0,25%, до 1727,3 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель достигал минимального уровня в 1721,65 доллара, что является самым низким значением с августа 2021 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,93% - до 18,955 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,38%, до 108,43 пункта, показатель торгуется выше психологической отметки в 108 пунктов впервые с октября 2002 года. Укрепление американской валюты делает золото менее доступным для покупки в другой валюте
Рынки продолжают ожидать важные данные из США. В среду будет опубликована статистика по инфляции в стране в июне. Эксперты полагают, что годовая инфляция составила 8,8% после 8,6% месяцем ранее, что может стать новым рекордом с декабря 1981 года. Высокая инфляция может послужить для Федеральной резервной системы (ФРС) США сигналом о необходимости ужесточения монетарной политики.
По данным CME Group, почти 91% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов - до 2,25-2,5%. При этом более 9% экспертов стали закладывать увеличение ставки уже на 100 базисных пунктов - до 2,5-2,75%. Повышение ставки традиционно поддерживает доллар, к которому чувствительна стоимость золота.
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