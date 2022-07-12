Фінансові новини
- |
- 12.07.22
- |
- 08:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Евро 12 июля балансирует на грани паритета на фоне рисков рецессии
08:08 12.07.2022 |
Во вторник евро колебался около 20-летнего минимума, близкого к паритету с долларом, на фоне опасений, что энергетический кризис может привести Европу к рецессии, в то время как Федеральная резервная система США продолжает агрессивно ужесточать политику для сдерживания инфляции.
Единая валюта упала до 1,0006 доллара в понедельник, самого низкого уровня с декабря 2002 года.
Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, при этом евро имеет наибольший вес, также почти не изменился на уровне 108,17 после его резкого скачка до самого высокого уровня с октября 2002 года на уровне 108,26.
Крупнейший единственный трубопровод, по которому российский газ поступает в Германию, газопровод «Северный поток-1», в понедельник начал ежегодное техническое обслуживание, и ожидается, что поток будет остановлен на 10 дней.
Правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что Россия может продлить карантин из-за войны на Украине, что усугубит кризис энергоснабжения на континенте и потенциально ускорит рецессию.
Слабость евро была значительной частью роста индекса доллара, при этом валюта-убежище США также поддерживалась опасениями по поводу роста в других странах, поскольку Китай, в частности, проводит строгую политику нулевого COVID для сдерживания новых вспышек.
Однако, возможно, самым большим фактором роста доллара является мнение, что ФРС будет повышать ставки быстрее и дальше, чем аналоги.
Неустойчивая ситуация в Европе умерила ставки на кампанию ужесточения политики Европейского центрального банка, которая начнется в этом году, в то время как Банк Японии неоднократно возвращался к экстраординарным мерам стимулирования.
Доллар упал на 0,14% до 137,22 иены после скачка в понедельник до нового 24-летнего максимума на уровне 137,75.
«Доллар действительно укрепился по всем направлениям, отражая продолжение тенденции, которую мы наблюдали в последнее время, а именно страха перед глобальной рецессией», - сказала Кэрол Конг, валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY).
В то же время политики ФРС «будут просто сосредоточены на высокой инфляции, поэтому они просто продолжат повышать ставки, несмотря на растущие страхи перед рецессией», добавила она.
«Я думаю, что риск заключается в том, что евро доллар может упасть до паритета уже на этой неделе».
Ожидается, что ФРС поднимет ставки на 75 базисных пунктов второй раз подряд на заседании 26-27 июля. Трейдеры фьючерсных контрактов ФРС прогнозируют повышение базовой ставки до 3,50% к марту с 1,58% в настоящее время.
На этой неделе мы увидим множество экономических данных США, которые должны дать представление о том, в какой степени повышение процентных ставок до сих пор охлаждало ценовое давление.
Данные по потребительским ценам, которые должны быть опубликованы в среду, находятся в центре внимания на этой неделе, при этом экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что индекс напечатает 8,8% в годовом исчислении за июнь.
В других местах австралийский доллар упал на 0,22% до 0,6722 доллара, вернувшись к двухлетнему минимуму в 0,6716 доллара, достигнутому в понедельник на фоне падения цен на сырьевые товары и новых китайских ограничений COVID.
Новозеландский доллар ослаб на 0,15% до 0,6105 доллара, приблизившись к своему собственному двухлетнему минимуму с понедельника на уровне 0,60975 доллара, даже несмотря на то, что центральный банк готовится повысить ключевую ставку на полпункта на третьем заседании в среду.
Банк Канады также настроен на дальнейшее ужесточение политики на своем собрании в среду. Доллар США прибавил 0,17% до 1,30275 канадских долларов во вторник, но в основном консолидировался ниже своего пика с октября 2020 года на уровне 1,30845 канадских долларов, достигнутого неделю назад.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
|Ахметов выходит из медиа-бизнеса из-за «антиолигархического закона»
|Спартц: Зеленский должен решить проблему Ермака, а МИД стоит воздержаться от нападок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цена на золото 12 июля упала ниже 1730 долларов за тройскую унцию
|Евро 12 июля балансирует на грани паритета на фоне рисков рецессии
|Азиатские акции 12 июля достигли минимума за два года
|Американские индексы 11 июля закрылась в минусе в преддверии выхода экономических данных и доходов
|Депозитные ставки для физлиц 11.07.22
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.07.22
Бізнес
|За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай