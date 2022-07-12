Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Евро 12 июля балансирует на грани паритета на фоне рисков рецессии

08:08 12.07.2022 |

Фінанси

 

Во вторник евро колебался около 20-летнего минимума, близкого к паритету с долларом, на фоне опасений, что энергетический кризис может привести Европу к рецессии, в то время как Федеральная резервная система США продолжает агрессивно ужесточать политику для сдерживания инфляции.

Единая валюта упала до 1,0006 доллара в понедельник, самого низкого уровня с декабря 2002 года.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, при этом евро имеет наибольший вес, также почти не изменился на уровне 108,17 после его резкого скачка до самого высокого уровня с октября 2002 года на уровне 108,26.

Крупнейший единственный трубопровод, по которому российский газ поступает в Германию, газопровод «Северный поток-1», в понедельник начал ежегодное техническое обслуживание, и ожидается, что поток будет остановлен на 10 дней.

Правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что Россия может продлить карантин из-за войны на Украине, что усугубит кризис энергоснабжения на континенте и потенциально ускорит рецессию.

Слабость евро была значительной частью роста индекса доллара, при этом валюта-убежище США также поддерживалась опасениями по поводу роста в других странах, поскольку Китай, в частности, проводит строгую политику нулевого COVID для сдерживания новых вспышек.

Однако, возможно, самым большим фактором роста доллара является мнение, что ФРС будет повышать ставки быстрее и дальше, чем аналоги.

Неустойчивая ситуация в Европе умерила ставки на кампанию ужесточения политики Европейского центрального банка, которая начнется в этом году, в то время как Банк Японии неоднократно возвращался к экстраординарным мерам стимулирования.

Доллар упал на 0,14% до 137,22 иены после скачка в понедельник до нового 24-летнего максимума на уровне 137,75.

«Доллар действительно укрепился по всем направлениям, отражая продолжение тенденции, которую мы наблюдали в последнее время, а именно страха перед глобальной рецессией», - сказала Кэрол Конг, валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY).

В то же время политики ФРС «будут просто сосредоточены на высокой инфляции, поэтому они просто продолжат повышать ставки, несмотря на растущие страхи перед рецессией», добавила она.

«Я думаю, что риск заключается в том, что евро доллар может упасть до паритета уже на этой неделе».

Ожидается, что ФРС поднимет ставки на 75 базисных пунктов второй раз подряд на заседании 26-27 июля. Трейдеры фьючерсных контрактов ФРС прогнозируют повышение базовой ставки до 3,50% к марту с 1,58% в настоящее время.

На этой неделе мы увидим множество экономических данных США, которые должны дать представление о том, в какой степени повышение процентных ставок до сих пор охлаждало ценовое давление.

Данные по потребительским ценам, которые должны быть опубликованы в среду, находятся в центре внимания на этой неделе, при этом экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что индекс напечатает 8,8% в годовом исчислении за июнь.

В других местах австралийский доллар упал на 0,22% до 0,6722 доллара, вернувшись к двухлетнему минимуму в 0,6716 доллара, достигнутому в понедельник на фоне падения цен на сырьевые товары и новых китайских ограничений COVID.

Новозеландский доллар ослаб на 0,15% до 0,6105 доллара, приблизившись к своему собственному двухлетнему минимуму с понедельника на уровне 0,60975 доллара, даже несмотря на то, что центральный банк готовится повысить ключевую ставку на полпункта на третьем заседании в среду.

Банк Канады также настроен на дальнейшее ужесточение политики на своем собрании в среду. Доллар США прибавил 0,17% до 1,30275 канадских долларов во вторник, но в основном консолидировался ниже своего пика с октября 2020 года на уровне 1,30845 канадских долларов, достигнутого неделю назад.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,5109
  0,1901
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,7114  0,37 1,05 36,7000  0,60 1,65
EUR 36,1405  0,23 0,64 37,2976  0,32 0,87

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес