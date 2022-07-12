Евро 12 июля балансирует на грани паритета на фоне рисков рецессии

Во вторник евро колебался около 20-летнего минимума, близкого к паритету с долларом, на фоне опасений, что энергетический кризис может привести Европу к рецессии, в то время как Федеральная резервная система США продолжает агрессивно ужесточать политику для сдерживания инфляции.

Единая валюта упала до 1,0006 доллара в понедельник, самого низкого уровня с декабря 2002 года.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, при этом евро имеет наибольший вес, также почти не изменился на уровне 108,17 после его резкого скачка до самого высокого уровня с октября 2002 года на уровне 108,26.

Крупнейший единственный трубопровод, по которому российский газ поступает в Германию, газопровод «Северный поток-1», в понедельник начал ежегодное техническое обслуживание, и ожидается, что поток будет остановлен на 10 дней.

Правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что Россия может продлить карантин из-за войны на Украине, что усугубит кризис энергоснабжения на континенте и потенциально ускорит рецессию.

Слабость евро была значительной частью роста индекса доллара, при этом валюта-убежище США также поддерживалась опасениями по поводу роста в других странах, поскольку Китай, в частности, проводит строгую политику нулевого COVID для сдерживания новых вспышек.

Однако, возможно, самым большим фактором роста доллара является мнение, что ФРС будет повышать ставки быстрее и дальше, чем аналоги.

Неустойчивая ситуация в Европе умерила ставки на кампанию ужесточения политики Европейского центрального банка, которая начнется в этом году, в то время как Банк Японии неоднократно возвращался к экстраординарным мерам стимулирования.

Доллар упал на 0,14% до 137,22 иены после скачка в понедельник до нового 24-летнего максимума на уровне 137,75.

«Доллар действительно укрепился по всем направлениям, отражая продолжение тенденции, которую мы наблюдали в последнее время, а именно страха перед глобальной рецессией», - сказала Кэрол Конг, валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY).

В то же время политики ФРС «будут просто сосредоточены на высокой инфляции, поэтому они просто продолжат повышать ставки, несмотря на растущие страхи перед рецессией», добавила она.

«Я думаю, что риск заключается в том, что евро доллар может упасть до паритета уже на этой неделе».

Ожидается, что ФРС поднимет ставки на 75 базисных пунктов второй раз подряд на заседании 26-27 июля. Трейдеры фьючерсных контрактов ФРС прогнозируют повышение базовой ставки до 3,50% к марту с 1,58% в настоящее время.

На этой неделе мы увидим множество экономических данных США, которые должны дать представление о том, в какой степени повышение процентных ставок до сих пор охлаждало ценовое давление.

Данные по потребительским ценам, которые должны быть опубликованы в среду, находятся в центре внимания на этой неделе, при этом экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что индекс напечатает 8,8% в годовом исчислении за июнь.

В других местах австралийский доллар упал на 0,22% до 0,6722 доллара, вернувшись к двухлетнему минимуму в 0,6716 доллара, достигнутому в понедельник на фоне падения цен на сырьевые товары и новых китайских ограничений COVID.

Новозеландский доллар ослаб на 0,15% до 0,6105 доллара, приблизившись к своему собственному двухлетнему минимуму с понедельника на уровне 0,60975 доллара, даже несмотря на то, что центральный банк готовится повысить ключевую ставку на полпункта на третьем заседании в среду.

Банк Канады также настроен на дальнейшее ужесточение политики на своем собрании в среду. Доллар США прибавил 0,17% до 1,30275 канадских долларов во вторник, но в основном консолидировался ниже своего пика с октября 2020 года на уровне 1,30845 канадских долларов, достигнутого неделю назад.