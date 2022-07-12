Фінансові новини
- |
- 12.07.22
- |
- 08:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азиатские акции 12 июля достигли минимума за два года
07:58 12.07.2022 |
Азиатские акции упали во вторник под давлением перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками, возобновления вспышки COVID в Китае и нехватки энергии в Европе.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 0,8% до самого низкого уровня за два года, в то время как японский Nikkei потерял 1,75%.
Евро упал до $1,0006 по отношению к доллару США, приблизившись к паритету впервые с декабря 2002 года, поскольку инвесторы опасаются, что энергетический кризис приведет регион к рецессии.
«Склонность к риску преобладает на мировых рынках», - сказал Ютинг Шао, макростратег State Street Global Markets.
«Доллар - это международная резервная валюта. Поэтому, когда есть риск рецессии или рост волатильности, доллар - это валюта, к которой люди спешат, потому что она самая безопасная», - добавил Шао.
Индекс доллара, который отслеживает валюту по отношению к шести валютам, вырос до 108,47, самого высокого уровня с октября 2002 года.
В центре внимания на этой неделе будут макроданные, в том числе индекс потребительских цен в США в среду, а также комментарии представителей Федеральной резервной системы, поскольку инвесторы ищут подсказки для результатов предстоящего заседания ФРС по вопросам политики, прежде чем чиновники вступят в период отключения перед заседанием.
Высокий показатель инфляции усилит давление на ФРС, чтобы она увеличила свои и без того агрессивные темпы повышения процентных ставок.
Также в списке беспокойств инвесторов большое место занимает тот факт, что несколько китайских городов, в том числе коммерческий центр Шанхай, с этой недели вводят новые ограничения на COVID-19, чтобы обуздать новые инфекции после обнаружения подварианта Omicron с высокой степенью передачи.
Кроме того, растущая стоимость энергии в Европе вызывает серьезные опасения, поскольку крупнейший трубопровод, по которому российский природный газ поступает в Германию, был переведен на ежегодное техническое обслуживание, и потоки, как ожидается, прекратятся на 10 дней.
Инвесторы обеспокоены тем, что карантин может быть продлен из-за войны на Украине, что еще больше ограничит поставки газа в Европу и приведет к рецессии в экономике еврозоны.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций составила 2,9668%, опустившись ниже 3% за ночь, поскольку инвесторы покупали казначейские обязательства-убежище на фоне распродажи на Уолл-стрит.
Три основных фондовых индекса США закрылись снижением в понедельник из-за опасений инвесторов по поводу роста инфляции и корпоративных доходов перед началом сезона отчетности. Международные акции также в значительной степени упали, как и цены на нефть и доходность облигаций.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
|Ахметов выходит из медиа-бизнеса из-за «антиолигархического закона»
|Спартц: Зеленский должен решить проблему Ермака, а МИД стоит воздержаться от нападок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цена на золото 12 июля упала ниже 1730 долларов за тройскую унцию
|Евро 12 июля балансирует на грани паритета на фоне рисков рецессии
|Азиатские акции 12 июля достигли минимума за два года
|Американские индексы 11 июля закрылась в минусе в преддверии выхода экономических данных и доходов
|Депозитные ставки для физлиц 11.07.22
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.07.22
Бізнес
|За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай