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Азиатские акции 12 июля достигли минимума за два года

07:58 12.07.2022 |

Фінанси

 

Азиатские акции упали во вторник под давлением перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками, возобновления вспышки COVID в Китае и нехватки энергии в Европе.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 0,8% до самого низкого уровня за два года, в то время как японский Nikkei потерял 1,75%.

Евро упал до $1,0006 по отношению к доллару США, приблизившись к паритету впервые с декабря 2002 года, поскольку инвесторы опасаются, что энергетический кризис приведет регион к рецессии.

«Склонность к риску преобладает на мировых рынках», - сказал Ютинг Шао, макростратег State Street Global Markets.

«Доллар - это международная резервная валюта. Поэтому, когда есть риск рецессии или рост волатильности, доллар - это валюта, к которой люди спешат, потому что она самая безопасная», - добавил Шао.

Индекс доллара, который отслеживает валюту по отношению к шести валютам, вырос до 108,47, самого высокого уровня с октября 2002 года.

В центре внимания на этой неделе будут макроданные, в том числе индекс потребительских цен в США в среду, а также комментарии представителей Федеральной резервной системы, поскольку инвесторы ищут подсказки для результатов предстоящего заседания ФРС по вопросам политики, прежде чем чиновники вступят в период отключения перед заседанием.

Высокий показатель инфляции усилит давление на ФРС, чтобы она увеличила свои и без того агрессивные темпы повышения процентных ставок.

Также в списке беспокойств инвесторов большое место занимает тот факт, что несколько китайских городов, в том числе коммерческий центр Шанхай, с этой недели вводят новые ограничения на COVID-19, чтобы обуздать новые инфекции после обнаружения подварианта Omicron с высокой степенью передачи.

Кроме того, растущая стоимость энергии в Европе вызывает серьезные опасения, поскольку крупнейший трубопровод, по которому российский природный газ поступает в Германию, был переведен на ежегодное техническое обслуживание, и потоки, как ожидается, прекратятся на 10 дней.

Инвесторы обеспокоены тем, что карантин может быть продлен из-за войны на Украине, что еще больше ограничит поставки газа в Европу и приведет к рецессии в экономике еврозоны.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций составила 2,9668%, опустившись ниже 3% за ночь, поскольку инвесторы покупали казначейские обязательства-убежище на фоне распродажи на Уолл-стрит.

Три основных фондовых индекса США закрылись снижением в понедельник из-за опасений инвесторов по поводу роста инфляции и корпоративных доходов перед началом сезона отчетности. Международные акции также в значительной степени упали, как и цены на нефть и доходность облигаций.
За матеріалами: investing.com
 

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