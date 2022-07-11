Еврооблигации Украины за неделю обесценились до новых минимумов

Украинские еврооблигации дешевеют уже семь недель подряд, с тех пор как длятся очень тяжелые бои с превосходящими российскими силами на Донбассе: за минувшую неделю, когда на рынке вновь появились слухи о возможной реструктуризации, они упали в цене в среднем сразу на 16,3%, или на 4,6 процентных пункта (п.п).

По информации Bloomberg, среди долларовых еврооблигаций меньше всего снизились котировки самых "коротких" бумаг с погашением в сентябре этого и следующего года - на 12-11,6%.

Теперь они котируются соответственно по 47,8% и 29,4% от номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по евробондам-2022 подскочила до 772,4% годовых против 537,1% годовых неделей ранее, а по евробондам-2023 - до 161,2% против 139,1%.

Все остальные еврооблигации Украины котируются в диапазоне от 22,5% до 20,9% от номинала.

В результате ставка по еврооблигациям с погашением в сентябре 2024 года увеличилась до 107,4%, 2025 - до 77,4%, 2026 - до 60,5% и 2027 года - до 52,7% годовых.

Доходность более "длинных" облигаций с погашением в 2029 году выросла до 44,0%, в 2032-33 годах - до 38,7-37,9% годовых.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 65,5%, в 2030 году - 35,6% годовых, что соответственно на 8,1 п.п. и 4,9 п.п. выше показателей конца позапрошлой недели.

Цена ВВП-варрантов, которая еще в начале июня была около максимума с начала войны - 38,8% от номинала (по сравнению с 60% перед войной), эту неделю завершила на уровне 25,6%.

В целом за семь последних недель украинские еврооблигации упали в цене почти вдвое - на 45%, тогда как ВВП-варранты - на треть.