Фінансові новини
- |
- 11.07.22
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Еврооблигации Украины за неделю обесценились до новых минимумов
Украинские еврооблигации дешевеют уже семь недель подряд, с тех пор как длятся очень тяжелые бои с превосходящими российскими силами на Донбассе: за минувшую неделю, когда на рынке вновь появились слухи о возможной реструктуризации, они упали в цене в среднем сразу на 16,3%, или на 4,6 процентных пункта (п.п).
По информации Bloomberg, среди долларовых еврооблигаций меньше всего снизились котировки самых "коротких" бумаг с погашением в сентябре этого и следующего года - на 12-11,6%.
Теперь они котируются соответственно по 47,8% и 29,4% от номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по евробондам-2022 подскочила до 772,4% годовых против 537,1% годовых неделей ранее, а по евробондам-2023 - до 161,2% против 139,1%.
Все остальные еврооблигации Украины котируются в диапазоне от 22,5% до 20,9% от номинала.
В результате ставка по еврооблигациям с погашением в сентябре 2024 года увеличилась до 107,4%, 2025 - до 77,4%, 2026 - до 60,5% и 2027 года - до 52,7% годовых.
Доходность более "длинных" облигаций с погашением в 2029 году выросла до 44,0%, в 2032-33 годах - до 38,7-37,9% годовых.
Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 65,5%, в 2030 году - 35,6% годовых, что соответственно на 8,1 п.п. и 4,9 п.п. выше показателей конца позапрошлой недели.
Цена ВВП-варрантов, которая еще в начале июня была около максимума с начала войны - 38,8% от номинала (по сравнению с 60% перед войной), эту неделю завершила на уровне 25,6%.
В целом за семь последних недель украинские еврооблигации упали в цене почти вдвое - на 45%, тогда как ВВП-варранты - на треть.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмин отменил перечень товаров критического импорта
|НБУ разрешил покупать валюту для импорта любых товаров и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 дней
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Альфа-Банк» меняет название на «Сенс Банк»
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.07.2022
|Евро близится к паритету с долларом на рисках энергетического кризиса
|Азиатские биржи 11 июля в основном продолжили падение на фоне сообщений из Китая
|В ФРС призвали ужесточить регулирование криптовалютной индустрии
|Украину по ускоренной процедуре примут в члены Банка развития Совета Европы
Бізнес
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай
|Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina