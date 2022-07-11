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Остаток средств на корсчетах банков 11.07.22
10:24 11.07.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 июня
|80656.4
|13 июня
|60758.7
|14 июня
|62543.7
|15 июня
|58909.2
|16 июня
|59688.4
|17 июня
|62619.2
|20 июня
|62822.7
|21 июня
|65494.4
|22 июня
|59274.0
|23 июня
|83182.8
|24 июня
|43007.0
|27 июня
|43468.0
|28 июня
|51846.7
|29 июня
|45005.3
|30 июня
|57189.1
|1 июля
|55800.7
|4 июля
|46013.6
|5 июля
|41423.5
|6 июля
|38923.9
|7 июля
|40849.7
|8 июля
|48509.6
|11 июля
|47469.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 11 июля - 29,2549 грн
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