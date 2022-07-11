Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стоимость золота 11 июля умеренно снижается на укреплении доллара

10:17 11.07.2022 |

Фінанси

 

Цена на золото несколько опускается в понедельник утром на фоне удорожания доллара к мировым валютам, рынки ожидают на неделе важные макроэкономические данные из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,15 доллара, или на 0,12%, до 1740,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,01% - до 19,238 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 107,28 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным при покупке в другой валюте.

Цена на золото находится на уровне 1740 долларов с прошлого четверга, когда инвесторы отыгрывали данные протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе регулятор подтвердил намерение повышать ставку, что традиционно поддерживает доллар, к которому чувствительно золото.

По данным CME Group, 93% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов - до 2,25-2,5%. При этом 7% экспертов стали закладывать повышение ставки на 100 базисных пунктов - до 2,5-2,75%.

На среду запланирована публикация статистики по инфляции в США за июнь, а также "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Инвесторы ожидают ускорения годовой инфляции в США до 8,8% с 8,6% в мае, что может стать новым рекордом с декабря 1981 года.
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,7114  0,37 1,05 36,7000  0,60 1,65
EUR 36,1405  0,23 0,64 37,2976  0,32 0,87

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес