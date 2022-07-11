Стоимость золота 11 июля умеренно снижается на укреплении доллара

Цена на золото несколько опускается в понедельник утром на фоне удорожания доллара к мировым валютам, рынки ожидают на неделе важные макроэкономические данные из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,15 доллара, или на 0,12%, до 1740,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,01% - до 19,238 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 107,28 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным при покупке в другой валюте.

Цена на золото находится на уровне 1740 долларов с прошлого четверга, когда инвесторы отыгрывали данные протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе регулятор подтвердил намерение повышать ставку, что традиционно поддерживает доллар, к которому чувствительно золото.

По данным CME Group, 93% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов - до 2,25-2,5%. При этом 7% экспертов стали закладывать повышение ставки на 100 базисных пунктов - до 2,5-2,75%.

На среду запланирована публикация статистики по инфляции в США за июнь, а также "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Инвесторы ожидают ускорения годовой инфляции в США до 8,8% с 8,6% в мае, что может стать новым рекордом с декабря 1981 года.