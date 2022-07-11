Фінансові новини
- |
- 11.07.22
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стоимость золота 11 июля умеренно снижается на укреплении доллара
10:17 11.07.2022 |
Цена на золото несколько опускается в понедельник утром на фоне удорожания доллара к мировым валютам, рынки ожидают на неделе важные макроэкономические данные из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,15 доллара, или на 0,12%, до 1740,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,01% - до 19,238 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 107,28 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным при покупке в другой валюте.
Цена на золото находится на уровне 1740 долларов с прошлого четверга, когда инвесторы отыгрывали данные протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе регулятор подтвердил намерение повышать ставку, что традиционно поддерживает доллар, к которому чувствительно золото.
По данным CME Group, 93% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов - до 2,25-2,5%. При этом 7% экспертов стали закладывать повышение ставки на 100 базисных пунктов - до 2,5-2,75%.
На среду запланирована публикация статистики по инфляции в США за июнь, а также "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Инвесторы ожидают ускорения годовой инфляции в США до 8,8% с 8,6% в мае, что может стать новым рекордом с декабря 1981 года.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмин отменил перечень товаров критического импорта
|НБУ разрешил покупать валюту для импорта любых товаров и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 дней
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Альфа-Банк» меняет название на «Сенс Банк»
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.07.2022
|Евро близится к паритету с долларом на рисках энергетического кризиса
|Азиатские биржи 11 июля в основном продолжили падение на фоне сообщений из Китая
|В ФРС призвали ужесточить регулирование криптовалютной индустрии
|Украину по ускоренной процедуре примут в члены Банка развития Совета Европы
Бізнес
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай
|Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina