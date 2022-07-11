Доллар-убежище стоит на волне инфляции и энергетического беспокойства

Доллар находится на переднем крае в начале недели, когда в центре внимания были данные США и Китая и европейская энергетическая безопасность, поскольку опасения инвесторов по поводу глобального экономического роста оказали поддержку валюте-убежищу.

Евро упал на уровне 1,01475 доллара, потеряв 2,3% на прошлой неделе и ненадолго упав до самого низкого уровня с конца 2002 года.

Доллар вырос на 0,37% по отношению к иене до 136,63 в начале торгов, недалеко от 20-летнего пика, достигнутого в прошлом месяце, в результате чего индекс доллара остался на уровне 107,29.

«(Доллар) может оставаться дорогим до тех пор, пока не будут устранены риски, связанные с повышенной мировой инфляцией, энергетической безопасностью Европы и перспективами экономического роста Китая», - отмечают аналитики Barclays (LON:BARC) в записке для клиентов.

«CPI США на этой неделе будет важной частью головоломки, поскольку ФРС принимает решение между 50 базисными пунктами и 75 базисными пунктами перед июльским заседанием».

Данные должны быть опубликованы в среду, и рынки, вероятно, интерпретируют высокие значения как признак того, что Федеральной резервной системе США необходимо еще более агрессивно повышать ставки для борьбы с инфляцией.

В условиях безудержной инфляции во многих странах мира на этой неделе также ожидается повышение процентной ставки от Резервного банка Новой Зеландии во вторник и Банка Канады в четверг.

Энергетические опасения означали, что евро боролся не только с долларом, и в начале торгов в понедельник он составлял 0,85 британского пенса и 138,48 иены, чуть выше уровней прошлой пятницы, когда он достиг самого низкого уровня с конца мая по отношению к обеим валютам.

Последним беспокойством для европейской экономики стало то, что в понедельник начинается ежегодное техническое обслуживание крупнейшего трубопровода, по которому российский газ поступает в Германию. Ожидается, что потоки остановятся на 10 дней, но правительства, рынки и компании опасаются, что закрытие может быть продлено из-за войны в Украине.

Другим важным экономическим событием на этой неделе является ВВП Китая за второй квартал в пятницу, когда инвесторы следят за признаками того, насколько сильно экономика пострадала от блокировки COVID-19 во многих городах в течение квартала.

Число случаев заболевания в Шанхае снова немного увеличивается, хотя и намного ниже, чем было, и власти там и в нескольких городах изо всех сил пытаются искоренить новые вспышки.

Великобритания опубликует свои данные по ВВП за второй квартал в среду, но внимание больше сосредоточено на выборе правящей Консервативной партией своего следующего лидера и премьер-министра, поскольку кандидаты бросают свои шляпы на ринг со многими многообещающими сокращениями налогов.

В понедельник утром фунт стерлингов оставался стабильным на уровне 1,2028 доллара, завершив период волатильности на прошлой неделе недалеко от того места, где он начался.

Биткойн стоил 20 800 долларов после того, как его последняя попытка значительно оторваться от отметки в 20 000 долларов прекратилась в выходные. Он застрял на этом уровне в течение последнего месяца.