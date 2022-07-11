Азиатские биржи 11 июля в основном продолжили падение на фоне сообщений из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги снижением, кроме японского Nikkei 225, на сообщениях о штрафах регулятора КНР в отношении крупных китайских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,27% - до 3313,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,47%, до 2187,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,03%, до 21068,5 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,44%, до 2340,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,14%, до 6602,2 пункта, японский Nikkei 225 при этом вырос на 1,11%, до 26812,3 пункта.

На торги повлияло заявление о том, что рыночный регулятор Китая оштрафовал крупные технологические компании Alibaba и Tencent за нарушение антимонопольных законов страны. Акции компаний на торгах в Гонконге подешевели на 5,8% и 2,9% соответственно.

Вместе с этим среди трейдеров сохраняются опасения по поводу экономики. "Ситуация может измениться, поскольку все больше и больше участников торгов концентрируются на прогнозах экономики. Рецессия пока не заложена в базовый прогноз, но, пока не доказано обратное, инвесторы будут обсуждать масштаб влияния на рост, а не вероятность рецессии", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

В то же время японский индекс закрылся заметным ростом на внутренних новостях. Ранее правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получила на выборах большинство мест в верхней палате парламента Японии.