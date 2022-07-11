Американские индексы 8 июля рактически не изменились, поскольку инвесторы взвешивают данные о занятости в дебатах по ставкам

В пятницу Уолл-стрит практически не изменилась после нестабильной сессии, на которой инвесторы пытались понять, как сильный отчет о занятости повлияет на Федеральную резервную систему США и ее планы по агрессивному повышению процентных ставок.

Несмотря на ухабистую природу дня, Nasdaq продемонстрировал свой пятый рост подряд - свою самую длинную серию побед с начала ноября - и все три контрольных показателя завершили неделю, сокращенную праздником Дня независимости.

Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Рейтер, долгожданные данные Министерства труда показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 372 000 рабочих мест в июне, что выше предполагаемого роста в 268 000 рабочих мест.

В отчете также показано, что уровень безработицы оставался вблизи допандемического минимума на уровне 3,6%, а средняя почасовая оплата выросла на 0,3% после роста на 0,4% в мае.

После суровой первой половины года фондовые рынки США начали июль на прочной основе, поскольку инвесторы почувствовали облегчение от снижения цен на сырьевые товары и намеков ФРС на более сдержанную программу повышения ставок на фоне опасений по поводу рецессии.

«Мы думаем, что рынок в некоторой степени принял правильный размер и будет продолжать корректироваться по мере того, как мы будем видеть макроданные и работать в течение сезона отчетности», - сказал Майк Лукас, исполнительный директор TrueMark Investments.

«Теперь это вопрос людей, пытающихся выяснить, где находится точка входа, а где дно и близки ли мы к нему».

Тем не менее, инвесторы по-прежнему нервничают, просматривая каждую новую порцию данных и комментарии управляющих ФРС, чтобы увидеть, как это может повлиять на планы центрального банка США резко повысить ставки.

Это привело к колебаниям торгов в пятницу, когда все три основных контрольных показателя испытали периоды на положительной и отрицательной территории.

«Рынок подозревает, что когда вы начнете видеть действительно сильные признаки того, что ФРС ослабляет свой путь повышения ставок и набирает обороты опережающих индикаторов, мы, вероятно, получим довольно хорошее восходящее движение на рынке, и никто не хочет это пропустить», сказал Дерек Изуэль, директор по инвестициям в Shelton Capital Management.

«Таким образом, у нас будет эта волатильность, поскольку у нас есть все эти фальстарты на этом пути».

В преддверии сезона отчетности инвесторы сосредоточатся на прогнозах компаний, а также ключевых данных по инфляции, которые ожидаются на следующей неделе, чтобы оценить состояние экономики.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который до недавнего времени был одним из самых голубиных политиков центрального банка, заявил в пятницу, что он «полностью» поддерживает еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов в конце этого месяца.

Выступая позже в пятницу, президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс не уточнил, выступает ли он за повышение на полпункта или на три четверти пункта на предстоящем июльском заседании ФРС, но признал, что рост процентных ставок влияет на экономику.

В пятницу индекс Dow Jones Industrial Average упал на 46,4 пункта, или 0,15%, до 31 338,15 пункта, S&P 500 - на 3,24 пункта, или 0,08%, до 3 899,38 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 13,96 пункта, или 0,12%, до 11 635,31 пункта.

За неделю Nasdaq прибавил 4,5%, а S&P и Dow прибавили 1,9% и 0,8% соответственно.

Объем на биржах США составил 9,60 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,03 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

S&P 500 показал два новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 21 новый максимум и 52 новых минимума.