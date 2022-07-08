Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе вновь была близка к $1 млрд

22:35 08.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Объем продажи валюты Национальным банком Украины с 4 по 8 июля составил $969,8 млн по сравнению с $985,6 млн неделей ранее и $933,0 – двумя неделями ранее.

Согласно информации Нацбанка на его сайте, за прошедшие пять дней он приобрел $7,6 млн, что в диапазоне объемов последних восьми недель (от $5,5 млн до $8,3 млн).

Таким образом чистая продажа валюты составила $962,2 млн – это четвертый по величине объем недельных интервенций с начала войны.

Всего с начала года по 8 июля включительно Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 862,2 млрд и EUR111,0 млн, а продал $14 млрд 111,5 млн и EUR1 млрд 789,1 млн.

В том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 205,3 млн и EUR111,0 млн, а продажа $11 млрд 341,3 млн и EUR1 млрд 789,1 млн.

Как сообщалось, с 1 июля отменены льготы при импорте, благодаря чему Нацбанк с 9 июля отменил ограничения на продажу валюту при импорте товаров и увеличил срок возврата валютной выручки со 120 до 180 дней.

В то же время НБУ с 11 июля в целях снижения давления на валютном рынке уменьшил с 10 до двух рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами.

Помимо того входящие в число крупнейших по объему выпуска карт государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк 6-7 июля повысили курс продажи валюты по картам до курса на наличном рынке, или примерно на 7-8%, чтобы также снизить давление на гривню.

Однако курс гривни на "черном" рынке отреагировал на это снижением: за неделю гривня подешевела с 35,4-35,5 грн/$1 до 36,1-33,3 грн/$1.

Как сообщалось, интервенции НБУ в июне выросли почти до $4 млрд с $3,4 млрд в мае, $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

Международные резервы Украины за июнь снизились на 9% – до $22,76 млрд, а с начала года их падение составило уже 26,5%, или $8,18 млрд.

В то же время в июне и первые дни июля правительству удалось существенно нарастить официальное внешнее финансирование, которое превысило $4 млрд. По словам министра финансов Сергея Марченко, в июле правительство рассчитывает на сохранение таких же значительных объемов внешнего финансирования, как и в июне. В частности, ожидается поступление второго транша гранта от США ориентировочно на $1,3 млрд и кредита ЕС на EUR1 млрд.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: міжбанк
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,3386  0,24 0,69 36,1049  0,45 1,26
EUR 35,9118  0,20 0,56 36,9768  0,33 0,89

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес