«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе вновь была близка к $1 млрд

Объем продажи валюты Национальным банком Украины с 4 по 8 июля составил $969,8 млн по сравнению с $985,6 млн неделей ранее и $933,0 – двумя неделями ранее.

Согласно информации Нацбанка на его сайте, за прошедшие пять дней он приобрел $7,6 млн, что в диапазоне объемов последних восьми недель (от $5,5 млн до $8,3 млн).

Таким образом чистая продажа валюты составила $962,2 млн – это четвертый по величине объем недельных интервенций с начала войны.

Всего с начала года по 8 июля включительно Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 862,2 млрд и EUR111,0 млн, а продал $14 млрд 111,5 млн и EUR1 млрд 789,1 млн.

В том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 205,3 млн и EUR111,0 млн, а продажа $11 млрд 341,3 млн и EUR1 млрд 789,1 млн.

Как сообщалось, с 1 июля отменены льготы при импорте, благодаря чему Нацбанк с 9 июля отменил ограничения на продажу валюту при импорте товаров и увеличил срок возврата валютной выручки со 120 до 180 дней.

В то же время НБУ с 11 июля в целях снижения давления на валютном рынке уменьшил с 10 до двух рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами.

Помимо того входящие в число крупнейших по объему выпуска карт государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк 6-7 июля повысили курс продажи валюты по картам до курса на наличном рынке, или примерно на 7-8%, чтобы также снизить давление на гривню.

Однако курс гривни на "черном" рынке отреагировал на это снижением: за неделю гривня подешевела с 35,4-35,5 грн/$1 до 36,1-33,3 грн/$1.

Как сообщалось, интервенции НБУ в июне выросли почти до $4 млрд с $3,4 млрд в мае, $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

Международные резервы Украины за июнь снизились на 9% – до $22,76 млрд, а с начала года их падение составило уже 26,5%, или $8,18 млрд.

В то же время в июне и первые дни июля правительству удалось существенно нарастить официальное внешнее финансирование, которое превысило $4 млрд. По словам министра финансов Сергея Марченко, в июле правительство рассчитывает на сохранение таких же значительных объемов внешнего финансирования, как и в июне. В частности, ожидается поступление второго транша гранта от США ориентировочно на $1,3 млрд и кредита ЕС на EUR1 млрд.